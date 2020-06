La silenciosa campaña del Metro en la CDMX para evitar contagios de coronavirus en la Nueva Normalidad

México tuvo su primer día en la conocida Nueva Normalidad y uno de los lugares de mayor concurrencia es el transporte público, donde millones de mexicanos volverán a viajar luego de unos largos meses de cuarentena. Para evitar la propagación del coronavirus, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzó a implementar la campaña “Callados prevenimos el contagio”.

Esta acción esta encaminada a disminuir las emisiones de gotículas que pudieran producir los usuarios al hablar, sobre todo en espacios cerrados como los trenes. Para esto, se exhorta a los usuarios a no platicar, cantar o gritar en sus trayectos por la Red.

Fueron colocados cárteles informativos en aquellas estaciones que continúan dando servicio. Además, se difunde la información de la campaña en redes sociales, por medio del audiometro y con paletones exhibidos por los elementos de seguridad del STC.

La estrategia de prevención fue desarrollada basándose en los análisis científicos que demuestran como las gotículas de saliva puede propagar el virus al toser, estornudar o hablar.

La autoridades de la Ciudad de México (CDMX) han sido reiterativas al decir que uno de los objetivos principales de las medidas que se implementaron en la Jornada Nacional de Sana Distancia fue “no contagiar y no contagiarse”. Ahora que esta ha terminado, y en vista de que la capital sigue siendo un foco rojo de contagios y muertes en el país, los capitalinos tendrán que seguir acatando esas recomendaciones.

Para evitar contagios masivos, el STC exhortó a sus usuarios a utilizar de forma constante y de manera obligatoria el cubrebocas, sobre todo porque descubrieron que muchos usuarios se despojaban de él una vez que habían abordado el tren.

En un comunicado, el Metro informó sobre este programa y anunció que “prácticamente el 100% de los usuarios ingresan a las instalaciones con cubrebocas, el cual debe mantenerse durante todo el trayecto y evitar retirarlo o bajarlo a la altura de la barbilla”.

También pidieron a los ciudadanos que en caso de presentar síntomas de COVID-19 se quedarán en sus domicilios y se abstuvieran de tomar el transporte público.

El Metro es el sistema neurálgico para la movilidad de la ciudad, por lo que se refrenda el exhorto del Gobierno de la CDMX a permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y en su caso acatar todas las medidas de protección posible, el objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse