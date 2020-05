Coronavirus en México: gobierno de la CDMX propuso eliminar comisiones por retiros en bancos ajenos al del titular

El objetivo es evitar las aglomeraciones en sucursales bancarias. (Foto: EFE)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, propuso la eliminación de las comisiones por retiro de efectivo en otros bancos ajenos al del titular, con el objetivo de evitar las aglomeraciones o acumalación de personas, pues largas filas se han observado en las principales sucursales bancarias del país.

En una videoconferencia, la jefa de gobierno de la CDMX anunció que han abordado el tema con la Secretaría de Hacienda, en busca de llegar a la regulación y así respetar la sana distancia. “Hemos hablado para ver que posibilidades hay de que las sucursales nos apoyen en ese sentido”.

Asimismo, recalcó que se encuentra en diálogo con la Asociación Bancaria, para que disminuya el número de personas en los bancos.

“Hay un trabajo junto con las alcaldías para identificar las sucursales en donde más se congregan las personas y ya están trabajando en ello, así como en diversos protocolos que desechen las aglomeraciones y filas”, dijo Sheinbaum.

Por su parte, la jefa de gobierno declaró que cada ocho días va a estar informando sobre posibles cambios en el color del semáforo, pues actualmente la CMDX se ubica en rojo, lo que quiere decir que se mantienen las medidas sanitarias y las actividades no esenciales siguen en pausa.

Hay que destacar que como parte del plan gradual de la nueva normalidad, se implementó un semáforo, que consta de cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde, donde se podrá determinar la incorporación total de las actividades de forma segura.

“La Ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el 15 de junio”, aseguró Sheinbaum.

Dicho semáforo epidemiológico operará gradualmente basándose en la ocupación de ciudadanos infectados en los hospitales, por lo que estará en rojo mientras las clínicas del país se encuentren a más del (65%) de su capacidad; en naranja (menor a 65%); amarilo (menor a 50%) y verde (también menor a 50%).

En ese sentido, reiteró que en los últimos ocho días, el número de camas ocupadas en los hospitales no ha variado. “Esto significa que estamos en semáforo rojo y no cambiaremos a naranja hasta que no disminuya por varios días consecutivos el número de camas ocupadas en los hospitales”, reiteró.

Bancos reducen línea de crédito

La crisis económica causada por la pandemia de coronavirus orilló a algunos bancos del país a reducir la línea de crédito a sus clientes, además de impedir el retiro de efectivo, aunque en cada caso es diferente.

Julio Carranza, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), declaró que las instituciones bancarias podrán limitar el crédito de los tarjetahabientes hasta en un 50%.

"Durante los próximos meses la autoridad nos ha pedido que la reducción de las líneas de crédito no sea más del 50% del disponible que el cliente tiene. No es que reduzcamos parejo los límites de crédito. Tenemos un análisis y un historial de cada uno de los clientes y lo que hacemos es de acuerdo a la capacidad de pago, de endeudamiento”, resaltó.

Con el objetivo de evitar un incremento en la cartera vencida (portafolio de cuentas vencidas), diversas instituciones bancarias tomaron la decisión de buscar alternativas.

