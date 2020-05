“Va de acuerdo a lo proyectado”: con 420 muertos y casi 3,000 contagios en un día, López Obrador aseguró que no hay desbordamiento del coronavirus

Gráfica: Jovani Pérez / Infobae México

La mañana de este viernes, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el incremento de contagios de COVID-19 así como de muertos, sin que se muestre que vaya en descenso la pandemia en el país, sin embargo consideró que estamos dentro de los parámetros proyectados.

“Va de acuerdo a lo que se proyectó, lo que han calculado los expertos, los especialistas, los matemáticos. Se está atendiendo la pandemia, lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento, la pérdida de vidas humanas, hemos podido evitar un desbordamiento. Los que no nos ven con buenos ojos. Siempre andan comparando”, expresó al respecto.

Asimismo, hizo énfasis en que no se debe caer el alarmas ni hacer comparaciones con otros países con menor población.

“No estamos en la situación que desgraciadamente están otros países, pero repito, es de mal gusto y no se pueden comparar tragedias. Funcionó la estrategia de los médicos mexicanos de aplanar la curva, se ha portado muy bien la gente, si no nos hubiera ayudado como nos está ayudando, se hubiése desbordado la pandemia y no hubiéramos tenido forma de atender enfermos y salvar vidas”, añadió el mandatario mexicano.

El reporte más reciente de las autoridades sanitarias contabilizan 6,510 decesos, además de 59,567 casos confirmados acumulados(2,973 casos nuevos en 24 horas, un nuevo pico máximo), de los cuales 12,905 son contagios activos.

La Ciudad de México y el Estado de México siguen a la cabeza como los estados de mayor contagio, que en su suma albergan más del 44% de positivos de todo México.

“En este momento estamos en la fase de máxima transmisión en el Valle de México, en otras zonas va en descenso y en otras en aumento”, señaló López-Gatell. La Ciudad de México y Tabasco son las entidades más afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

Asimismo, en el mapa de casos cambiaron de color estados como Chihuahua, Baja California y Veracruz en infectados activos, que presentaron síntomas antes de los 14 días previos.

Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, Baja California, y el Estado de México. Por el contrario, Zacatecas, Durango, y Colima, son las tres con el menor número de defunciones.

Además, hay 769 defunciones sospechosas que podrían sumarte a la cifra total de defunciones por el coronavirus.

Durante las últimas 24 horas se registró un aumento de 2,973 casos nuevos confirmados, lo cual significa un incremento al día anterior del 5.3%.

Desde el Palacio Nacional, las autoridades sanitarias informaron que hay 108,980 casos negativos y 33,291 son sospechosos, de un total de 201,838 pruebas realizadas.

En tanto, el funcionario señaló que aún hay capacidad hospitalaria, incluyendo la de enfermos de gravedad que requieren ventiladores, en todos los estados de la República.

Hasta este día, la disponibilidad de camas para hospitalización general en la capital es del 28% y el del Edomex de un 40%. La entidad con una mayor capacidad para recibir a pacientes contagiados es Zacatecas, que solo ha ocupado el 4% de sus camas y tiene libre el 96% de ellas.

Respecto a la capacidad de camas con ventilador, López-Gatell señaló que en la capital el 36% están disponibles, por lo que, pese a estar en una etapa crítica de contagios no se han saturado las unidades hospitalarias en la entidad más grave.

De entre los 6,510 decesos por COVID-19 registrados en México, 24 de ellos han sido en menores de 20 años, alertando a padres de familia en no confiar que los jóvenes son inmunes al virus, por no estar en la categoría de población vulnerable.

El subsecretario informó que la tasa de mortalidad aumentó en la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México, lugares que lideran las listas con mayor cantidad de coronavirus a nivel nacional.

En la lista de países con más muertes por COVID-19 podemos encontrar en primer lugar a los Estados Unidos con 94,688 muertes; Reino Unido, 36,124; Italia, 32,482; Francia, 28,218; España, 27,940; Brasil, 20,940; Bélgica, 9,186; Alemania, 8,203; Irán, 7,249 y ahora México en el décimo lugar de la lista.

El pasado 23 de abril, es subsecretario dijo en una entrevista que entre el 50 y 70% de las personas graves de COVID-19 podrían perder la vida en la pandemia, es decir, un estimado de entre 6,000 y 8,000 personas. Actualmente, el país se está acercando peligrosamente a la cifra, tras unos días de que se presentara el plan hacia la “Nueva Normalidad” a nivel nacional.

