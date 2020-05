Enrique Alfaro dio a conocer medidas de la Fase 0 de desconfinamiento para Jalisco

El gobernador señaló que hará todo a su alcance para que la economía de Jalisco levante la cabeza y salga adelante (Foto: Twitter@EnriqueAlfaroR)

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, compartió las medidas generales del Plan Integral para la Reactivación Económica, que se llevará a cabo durante la Fase 0, de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

“Nuestro estado tomó decisiones a tiempo, lo hicimos sin esperar a que nos dieran instrucciones desde un escritorio de la Ciudad de México, lo hicimos con la opinión de nuestros expertos, de nuestros especialistas, tomamos decisiones que hoy nos permiten decir que la primera parte de este Plan va a llegar a su conclusión el próximo domingo”, dijo el mandatario.

Actualmente la entidad se encuentra en el lugar 29 de la tasa de casos activos, es decir, que solo hay tres estados con una menor tasa de contagios y mortalidad, lo que les permite tener solo 10.8% de capacidad hospitalaria ocupada para atender a enfermos de coronavirus.

Detalló que es gracias a las acciones preventivas que han tomado, que el contagio del virus ha podido ser controlado en Jalisco, dando la oportunidad de reabrir gradualmente las actividades económicas.

El mandatario señaló que la activación económica será gradual (Foto: Cuartoscuro)

Fecha clave para el desconfinamiento

Alfaro reiteró que el próximo lunes 18 de mayo comenzará la Fase 0, es decir, el regreso gradual a la reactivación económica, tras los acuerdos obtenidos en una mesa de diálogo con representantes del estado.

“No estamos con una prueba superada, no estamos en un escenario de volver a la calle, estamos en un escenario en el que la recuperación se tiene que dar de manera gradual, no podemos equivocarnos en la idea, no significa que todo regresó a como estaba, significa que estamos dando un primer paso, un paso de preparación”.

¿En qué consiste la Fase 0?

Se trata de un periodo de acciones graduales para volver a la actividad, similar al anunciado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer tres fases para la “nueva normalidad”, en el que se busca que la población vulnerable siga en casa mientras se llega a la última etapa, con el objetivo de que no haya un rebrote de la enfermedad.

La empresas deberán dar flexibilidades a madres y padres de familia para que puedan trabajar desde casa, ya que el regreso a clases será semanas después (Foto: Cuartoscuro)

Por ello, en segundo punto, el mandatario jalisciense señaló que es importante la flexibilidad de las empresas públicas y privadas, para madres y padres de familia que tengan hijos bajo su cuidado, para tener facilidades de seguir su trabajo desde casa.

Implementación de horarios escalonados en todas actividades económicas que serán reactivadas, con la finalidad de evitar la saturación en el transporte público, el cual será acordado con las empresas.

Además, cada unidad económica estará sujeta a un monitoreo para evitar que haya contagios y estos se propaguen, por lo que se realizarán pruebas de diagnóstico, las cuales serán pagadas por las empresas grandes, y en el caso de las medianas, tendrán ayuda del Estado con el programa Radar Jalisco.

La población vulnerable deberá permanecer confinada pese a la apertura de las actividades hasta que se les dé la recomendación contraria (Foto: Cuartoscuro)

Usarán herramientas electrónicas para tener una base de datos de los casos de contagios para darles seguimiento y evitar que se propague el virus.

Semáforo de reincorporación gradual

El gobernador señaló que en primer lugar habrá indicadores de salud, ya que no puede haber una capacidad mayor al 50% de la ocupación hospitalaria en la entidad, para el plan correspondiente de reconversión hospitalaria la cual requiere un 80% para poder pasar a la siguiente etapa.

Mantendrá activo el monitoreo de contagios, así como vigilancia permanente de la tasa de reproducción efectiva, pues en caso de que lo requieran, podrán regresar a las medidas anteriores de contingencia para evitar los contagios.

Jalisco implementará horarios escalonados para evitar congregaciones (Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes podrán volver a trabajar en la Fase 0?

Alfaro señaló, que aquellas empresas catalogadas como esenciales y no esenciales para la cadena de suministro, que cuenten con los protocolos establecidos, operarán a un 50% de su capacidad.

Las tiendas que vendan materiales como pintura, componentes electrónicos, telas, mercerías, entre otros, además de otros que no generen concentración de personas como venta de automóviles, muebles, de electrónicos, entre otros, podrán abrir, cumpliendo las medidas sanitarias de un cliente por cada 7 metros cuadrados.

En tanto centros comerciales, corredores y plazas permanecerán cerradas hasta la siguiente fase.

En cuanto a los servicios, podrán volver los dedicados a softwares, publicidad, otros personales como plomería, jardinería, estéticas (con previa cita), entre otros, evitando aglomeraciones.

Este es un día importante para Jalisco. En este video te explico en qué consiste la fase 0 del Plan Jalisco de Reactivación Económica. Date unos minutos y ayúdame a compartir. Si tienes dudas, escríbelas en un comentario, mañana a las 8:30 a. m. te responderé en vivo: — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 13, 2020

También se abrirán las guarderías, las cuales serán vigiladas por la Secretaría de Salud, pese a que las escuelas todavía no volverán a clases.

Hoteles y moteles podrán operar con áreas comunes cerradas, además se mantienen cerrados, bares, cantinas, antros en general, gimnasios, salones de eventos, balnearios, centros de entretenimiento, entre otros.

Mientras que mantienen diálogo con cafeterías y restaurantes que venden bebidas alcohólicas, con la finalidad de que no saturen su capacidad.

El gobernador señaló que se mantiene el uso obligatorio de cubrebocas en sitios públicos (Foto: Archivo)

Alfaro señaló, que se mantendrá el uso obligatorio de cubrebocas en vía pública, y remarcó que no se trata de un regreso a la calle desmesurado, sino de una apertura gradual, ya que también estarán cerrados los parques y lugares públicos.

Las iglesias serán abiertas para visitas personales, ya que están prohibidas las misas, además también seguirán prohibidos los eventos de más de 50 personas.

Los órganos jurisdiccionales deberán presentar sus protocolos de apertura gradual, priorizando a los que son importantes para la reactivación económica, como el Registro Público de la Propiedad, el Archivo de Asuntos Públicos, recaudadoras y Pensiones del Estado.

El programa Radar Jalisco consiste en realizar una detección oportuna y evitar contagios en personas de situaciones vulnerables (Foto: saludjalisco)

El gobernador detalló que la Fase 0 debe durar al menos dos semanas, aunque es posible que dure más, según el monitoreo del avance de los casos, ya que es una etapa de transición es posible que se regresen a las medidas anteriores de confinamiento.

“Estamos viviendo tiempos muy difíciles y en la medida que estamos abriendo unas actividades económicas, hay que entender que estamos aumentando el nivel de riesgo y tenemos que hacernos responsables todos, si fue difícil la primera etapa, seguramente esta va a ser aún más difícil, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la economía de Jalisco levante la cabeza y salga adelante”.

Cabe recordar que con anterioridad el gobernador Enrique Alfaro anunció que el 18 de mayo sería la fecha clave para retomar las actividades, antes de que el ejecutivo Federal diera su plan en la conferencia mañanera de este día.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Semáforo del coronavirus en México 13 de mayo: estos son los estados en rojo con nivel de alerta máxima

Cuáles son los “Municipios de la Esperanza” que comenzarán la reapertura por etapas

“No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro”: SEP solo retomará actividades con semáforo verde