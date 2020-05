Semáforo del coronavirus en México 13 de mayo: estos son los estados en rojo con nivel de alerta máxima

Este miércoles en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y secretarios de gobierno federales explicaron las diversas etapas para la reincorporación de actividades por zonas geográficas, lo que denominaron “Nueva Normalidad”.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el próximo 18 de mayo se iniciará la reapertura económica en los “Municipios de la Esperanza”.

La funcionaria presentó las tres fases con las que cuenta el plan para “nueva normalidad” del Gobierno federal, el cual iniciaría en la primera fase con las zonas en las que no hay contagio y no tienen colindancia con municipios en los que hay sí hay alta transmisión casos de Covid-19.

Desde Palacio Nacional, la secretaria de economía detalló que el “plan de la nueva normalidad” se basará en un semáforo que marcará lo que se puede hacer, para ello, la Secretaría de Salud anunciará semanalmente en qué color se ubica cada estado de la República, para determinar si regresa a la normalidad o no.

El semáforo tiene cuatro colores rojo, naranja amarillo y verde, además de cinco categorías, que representan las actividades como: medidas de salud públicas y de trabajo; laborales esenciales y no esenciales; los espacios públicos; personas vulnerables y escolares.

México alcanzó el número más alto, en un periodo de 24 horas, de casos confirmados de COVID-19 con 38,324 casos infectados acumulados, mientras que los decesos se ubicaron en 3,926; lo que significa un aumento de 1,997 contagios y 353 muertes de un día para otro.

Existen 8,817 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa: su fecha de inicio de síntomas fue en los últimos 14 días.

Las entidades que se encuentran en rojo, fase de máxima alerta del semáforo, son la Ciudad de Méxicocon 10,529 casos positivos, le sigue el Estado de México con 6,540, y Baja California, en el noroeste, con 2,576 contagios, en tercer lugar.

En la primera de estas etapas de reincorporación laboral, el gobierno tiene previsto que el próximo lunes 18 de mayo reinicien las actividades en 269 municipios de 15 estados, los cuales no presentan casos de coronavirus y que no tienen vecinos con contagios, a fin de reducir los daños económicos y sociales causados por el COVID-19 en esas regiones.

De acuerdo con la primera etapa del plan de reactivación, la reapertura en los denominados "municipios de la esperanza”, será para actividades escolares y laborales. Cabe mencionar que la mayoría de estos municipios se encuentra en la Oaxaca, Sonora y San Luis Potosí.

La implementación del semáforo para la reactivación a partir del primero de junio –tercera etapa- se dará por regiones en función de cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde, con cuatro categorías: medidas de salud pública y del trabajo, laborales (esenciales y no esenciales), espacio público (abierto y cerrado), personas vulnerables y escolares.

Cuando el semáforo está en rojo, solo se permitirán actividades esenciales, agregando minería, construcción y fabricación de transporte.

El semáforo en naranja permite más actividades a realizar. Se permitirán actividades esenciales y no esenciales. “Es moverse un poquito de la situación del rojo; las personas vulnerables podrán regresar a las actividades, pero con máximo cuidado”, explicó.

El semáforo en amarillo implica una ampliación de actividades sin restricción. Podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales, aunque sí habrá restricciones en espacios abiertos y cerrados.

En verde implica seguir las medidas de Salud Pública y de Trabajo, permitirá todas las actividades esenciales y no esenciales, actividades en espacios públicos, y reanudan, de manera normal, las clases. Márquez detalló que hay 269 municipios en 15 entidades del país en los que se prevé iniciar esta primera etapa del plan y que permitiría que el regreso de las actividades en los espacios educativos, laborales y públicos.

Para iniciar esta etapa en los casi 300 municipios entre el 14 y el 17 de mayo se implementarán cercos sanitarios.

La segunda etapa de este plan, explicó la titular de Economía, se llevará a cabo entre el 18 y 31 de mayo y constará de la preparación para la reapertura general y la consideración de las industrias de la construcción, de la minería y de la fabricación de equipo de transporte como actividades esenciales.

En tanto, la tercera etapa está programada para el 1 de junio con la implementación del sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

López Obrador dijo que, aunque hubo consenso con los gobernadores para realizar el Plan de la Nueva Normalidad, su puesta en marcha es voluntaria y no habrá controversia con los estados o municipios que no consideren llevarlo a cabo, sin embargo, confió en la responsabilidad de los ciudadanos.

“Si hay una autoridad municipal , estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan , no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación, por eso es muy importante que se sepa que el plan aunque ha sido consensuado en lo general, también admite la discrepancia , el derecho a disentir, vamos a estar informando constantemente, hasta que todos sepamos de qué se trata”, concluyó López Obrador.

