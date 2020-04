A pesar de estar orgullosos de sentirse mexicanos y de ser parte de una república, el gobernador de Jalisco argumentó que sus homólogos y el empresariado de los estados ya no están conformes con el pacto fiscal, que consideran incuestionable en materia de revisión, pues de otra forma se generaría una realidad en la que las entidades que aportan más a la economía tendrían que tomar cartas en el asunto, situación que el edil confió en que no tenga que suceder, pues está a favor de que se revise el pacto fiscal. Aunque si no hubiese voluntad por parte de la federación, sería considerado como una constante en el maltrato que se le da a los estados que generan y que producen riqueza y empleos. Lo que se busca, acotó, es llegar a un acuerdo, más que romperlo.