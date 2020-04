Enoch Castellanos dijo que el país caerá de forma inminente en un “derrotero tétrico”, pues para él, el presidente “básicamente no dijo nada (...) son números alegres , no sustentados en la realidad". Puso como ejemplo, la promesa de los dos millones de empleos que AMLO prometió generar, pero estos podrían no tener Seguro Social o Infonavit ya que sin “empresas para pagar impuestos, no va a haber dinero para apoyos sociales”.