“¿Es necesario usar la alerta sísmica para que la población haga caso? Esta vez no estoy tan seguro. Mal uso de los mensajes. Porque se puede ver que justo provocan grupos de personas... O a ¿grandes males, grandes remedios?”; “yo precisamente vivo en esa misma unidad habitacional, y en efecto, mi hermano me avisó que sonaba la alarma sísmica y salimos bastante alarmados, al igual que al menos el 50% de los vecinos que residimos allí. Creo que no fue la mejor manera de actuar por parte de la alcaldía”.