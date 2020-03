Cabe señalar que, Jalisco aún no presenta casos confirmados de covid-19. Aunque el gobernador de la entidad federativa Enrique Alfaro Ramírez anunció la cancelación de los siguientes eventos masivos: concierto de She Wants Revenge (viernes 13 de marzo en C3 Stage), Abierno Zapopan de Tenis (del 16 al 21 de marzo en Centro Panamericano), concierto de Ricky Martin (miércoles 18 de marzo en Arena VFG), Festival Intenacional de Cine en Guadalajara (del 20 al 27 de marzo en distintas sedes), Campeonato Preolímpico Masculino de Concacaf 2020 (del 20 de marzo al 1ro de abril en Estadio Jalisco y Akron) y Jalisco Talent Land (se reprogramó para el 29 de junio).