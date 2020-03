El presidente López Obrador, durante su conferencia matutina del lunes, comentó que no se tienen “problemas mayores con el coronavirus. Tenemos siete casos sin gravedad, no ha perdido la vida ninguna de las personas afectadas, cosa que celebramos mucho y se está llevando a cabo toda una estrategia”. También destacó que se está informando a la población con el objetivo de que no haya psicosis, ni amarillismo.