¿Cómo puedo pensar en compararme con alguien que no nació en mi familia, no tuvo mi educación, no tuvo a mis papas de padres y a mi hermano de hermano. No se crió en mi barrio, ni compartió mis mismos maestros, ni mis dolores, ni alegrías, ni mi forma de pensar. La persona con la que me comparo no tiene mi cabeza, ni mi personalidad, ni ha vivido mi vida. Esa persona tiene otra mente, otros padres, otra familia, otros hermanos, otra educación, otros aprendizajes, otras experiencias, otros maestros, otros abuelos y otros hijos. Es una persona diferente, tal vez con unas cuantas coincidencias, pero a pesar de ellas, sigue siendo diferente.