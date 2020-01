La unidad llevaba encendida la sirena mientras circulaba por las avenidas aledañas del Reclusorio Sur, además de conducirse con toda tranquilidad y sin ser detectada o detenida por algún cuerpo policíaco. Fue a las 5:00 a.m. que se registró el paso del vehículo y, no fue hasta las 8:00 a.m. que en la prisión se dieron cuenta que faltaban los reclusos.