Por muy optimista que uno sea, no se puede evitar el sufrimiento inherente a la propia vida. Tenerlo presente es la clave para no caer en un optimismo ilusorio. En la vida siempre estarán presentes las desgracias, las perdidas, las injusticias, las frustraciones y los malos momentos que no coinciden con nuestras expectativas y deseos, pero eso no invalida que las situaciones difíciles de la vida puedan dotarse de sentido, de esperanza y de una proyección que nos ayude a llevar adelante los momentos difíciles.