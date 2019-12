“Llevaban horas volando, agotadas para cubrir los vuelos donde no hay tripulación. Hicieron su chamba perfecto sonriendo, todo. Las sobrecargos que se fueron a Aeromexico no están volando porque no tienen ya aviones para que lo hagan, están sin trabajar -por voltear bandera- O sea, pues no justifico a #LordInterjet pero neta ayer me di cuenta que los empleados de Interjet están bajo un estrés mamonsísísímo. Yo estaba furiosa con el retraso pero vi a todas las sobrecargos y nos contaron y pues pobres. Intejet se tiene que poner pilas y solucionar”, escribió una usuaria en defensa de los empleados.