“Siempre vamos a luchar por la justicia y vamos a cumplir todos nuestros compromisos, tenemos el compromiso de que no se violen los Derechos Humanos en nuestro país, antes el principal violador de los Derechos Humanos era el Estado, ahora no es así , porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad , y si algún servidor público viola Derechos Humanos es castigado. No se tolera la violación de los Derechos Humanos”,