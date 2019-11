Hay que ser una persona muy equilibrada para intentar tener una conversación adulta con un fanático. De cualquier manera, difícilmente se pueda lograr un cambio en la persona, ya que el fanático no admite errores, fisuras ni críticas realizadas sobre el objeto de su fanatismo, por lo cual, lo mejor que podemos hacer es no intentar realizar algún cambio en el otro o creer que podemos, de alguna manera, aportarle algún dato que le permita rever su forma de pensar. El fanático es sordo a cualquier cuestión que no coincida con su manera de pensar.