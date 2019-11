—Porque en mí no había nada de él. Y porque no sólo había que buscar a la bestia, sino que había que hacer un trabajo muy minucioso de acento y de una proyección de voz completamente diferente, de un tipo deteriorado, alcohólico, que vive a la intemperie. Y me tocaba trabajar con Óscar, que venía de hacer Cantinflas y que había dejado la vara alta en cuanto al acento interpretando a un personaje de otra tierra. Pero bueno, le entramos sin miedo y con muchas ganas y con mucho compromiso para tratar de construir este personaje del que no tengo nada . Entonces me dio mucho gusto. Lo vi por primera vez en las pantallas en estos días y creo que no hay nada más interesante para un actor que no encontrarse en la pantalla, que no haya el más mínimo rasgo tuyo en lo que estás viendo.