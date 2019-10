López Obrador reiteró que se trata de una nueva estrategia en materia de seguridad, en “Donde lo fundamental es mejorar la condiciones de vida, de trabajo, de muestro pueblo, nunca más desatender a los mexicanos, que el gobierno no le de la espalda al pueblo, que haya trabajo, que se rescaten los salarios, el campo, que se atienda a los jóvenes y que haya bienestar, con la premisa que la paz y la tranquilad son frutos de la justicia, no se pueden resolver problemas solo de manera coercitiva, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede acabar con la violencia con violencia”, concluyó el presidente mexicano.