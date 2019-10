Aclaró que uno de los testigos, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, un ex asociado de Guzmán, subió al estrado fue quien testificó que, entre otros funcionarios mexicanos pagados por Guzmán, el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto tomó un soborno de USD 100 millones del capo. Pero no hubo testimonio sobre Comey, Pelosi o cualquier otro funcionario estadounidense.