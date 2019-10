“Jordan estaba jugando fútbol fuera de nuestra casa y entró diciendo que le dolía la panza, pensé que le dio el dolor del caballo y le di un té, pero no se le quitó, tuve que llevarlo a un centro de salud y allí sólo me dieron antibiótico, un desparasitante y vitaminas, pero no mejoraba”, contó la madre sobre los inicios de Jordan con esa enfermedad.