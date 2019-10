Durante año y medio ha mantenido su trabajo en el barrio, cada sábado va del metro Tepito hacia Los Palomares. Es un trayecto familiar: puestos de mercado, vendedores, gritos, colores, olores. Se ha encariñado con los niños, “viven diferentes tipos de violencia, no los puedo dejar ahí, además Tepito me empoderó a decir yo puedo, me ha dado braveza”.