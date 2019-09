Aunque Verónica y Leo intentaron llegar hasta el lugar del desastre, no lo lograron porque la circulación de los autos estaba completamente detenida. "Nuestra vida nunca va a volver a ser igual. Nunca. Siempre he dicho que mis hijos son mi vida y la mitad se me fue ese 19 de septiembre. Por la otra mitad que me queda tengo que luchar" cuenta con un nudo en la garganta.