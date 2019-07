"Yo era como el perro de Pávlov: en cuanto se abrió la puerta me consumía el hambre. Yo fui el primero en salir de mi celda, la 149. Atrás de mí salió Alfredo. Frente a la pared, en la fila, ya esperaba la mitad de los presos. Rafael Caro Quintero -uno de los grandes narcotraficantes mexicanos- me miró con ojos compasivos, seguramente notó el hambre que se me desbordaba por el cuerpo… Éramos una jauría hambrienta, con ojos brillosos de llanto", narró Lemus en su relato "Érase una vez la Navidad en Puente Grande".