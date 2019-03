"Cuando le llamé me dijo que su gente no le hizo daño al perrito. Que le atropellaron y esto, y lo otro. Me dijo que había presentado una denuncia por el ataque a Miky. Entonces le pedí que me enviara información y ella me respondió 'Raúl apenas te cuelgue te voy a enviar la información: fotos del perrito, el dictamen del doctor…' Fue hace más de una semana y hasta ahorita no me envió nada" añadió el activista.