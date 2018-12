Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) afirmó que existe una concepción errónea de lo que es ser "nini", ya que no se trata de un porcentaje de jóvenes que se dediquen a vagar por las calles por no tener ocupación alguna, sino que la mayoría, principalmente las mujeres, desempeña trabajos no remunerados.