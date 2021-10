COP26: tras la presión internacional, Brasil firmará un acuerdo para la preservación de bosques

“Eres guía, poema y cumpliremos con tu ley”: Layda Sansores elogió a AMLO durante su visita en Campeche

La gobernadora no pudo ocultar su emoción, ni tampoco intentó ocultarla, pues considera a López Obrador como un guía y un gran “líder”; además, aseguró que su administración cumplirá con su mandato de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo