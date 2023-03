Estas son las recomendaciones de cuatro mujeres líderes de la industria tecnológica

De izquierda a derecha: Angélica Arana, CTO en la organización Sistemas de Transferencias y pagos (STP); Mayra Puntillo, líder de soluciones para Latinoamérica en Sensedia; Mariajosé Satizábal, CEO de Imaginamos y Carolina Giraldo, líder de Bank as a Service en Bancolombia.

El mes de la mujer aún no termina y los llamados que reclaman mayor presencia de las mujeres en diversos campos productivos no cesan. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población, por lo que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) destaca la necesidad de que ese potencial se aproveche y para ello se refiere a la igualdad de género como un derecho humano fundamental, que, además, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas y capaces de desarrollarse de forma sostenible.

Esto ha llevado a distintos países a crear planes para reducir la brecha entre hombres y mujeres. Aunque hay mucho por hacer y las cifras dan cuenta de la realidad, otra perspectiva se deja ver cuando las panelistas exponen su testimonio.

Así sucedió el pasado 21 de marzo durante el webinar ‘Mujeres y el ecosistema de innovación en Latam’ organizado por Sensedia, un proveedor global líder de soluciones de integración moderna, que con su plataforma se especializa en la gestión de apis y microservicios, acompañando activamente la evolución digital de medianas y grandes compañías mientras contribuye a destacar el rol de las mujeres en el sector de tecnología.

Con la participación de destacadas invitadas de México, Colombia y Perú como Angélica Arana, CTO en la organización Sistemas de Transferencias y pagos (STP); Carolina Giraldo, líder de Bank as a Service en Bancolombia; Mariajosé Satizábal, CEO de Imaginamos; y Mayra Puntillo, líder de soluciones para Latinoamérica en Sensedia, se exploraron temas para inspirar a otras mujeres.

Así, pasando por los inicios en las carreras de algunas de ellas, los desafíos que se asumen en el sector de la tecnología y las acciones que se deben continuar desarrollando desde los gobiernos, la sociedad, las empresas y las instituciones educativas, este espacio permitió abrir el campo de discusión sobre los avances y los aspectos pendientes por trabajar.

En ese orden de ideas, varios fueron los puntos a destacar entre las participantes.

Por un lado, Mayra Puntillo, líder de soluciones para Latinoamérica de Sensedia, es enfática en la necesidad de desarrollar programas que logren dar viabilidad y liderazgo a las mujeres, pues la educación es uno de los pilares a la hora de reducir la brecha de género. En ese sentido destaca las alianzas de Sensendia con plataformas como Crehana, a través de las cuales es posible adquirir el aprendizaje necesario para continuar destacándose en el mundo de la tecnología.

“Justamente uno de nuestros pilares es trabajar sobre estos tipos de programa. Hoy, por ejemplo, más del 30% de las posiciones de liderazgo en Sensedia están ocupadas por mujeres. (...) Actualmente, ya hemos regalado 200 becas en un curso de Crehana a diferentes mujeres que quieren adquirir nuevo conocimiento técnico en JavaScript para generar nuevas APIs. El curso, justamente, es en esto porque es en lo que nosotros somos especialistas”

Angélica Arana, CTOO en la organización Sistemas de Transferencias y pagos (ISTP), coincide en esto y explica que dicha curiosidad por aprender, por obtener conocimientos nuevos, no debe cesar porque es clave para mantenerse vigente.

“Aparte de que somos mujeres también crecemos. Nos hacemos más grandes. Muchas ya no tenemos ni 26, ni 27 años de edad y seguimos creciendo, entonces también nos enfrentamos a otros sesgos como el de la edad. Pero, ¿cómo te mantienes vigente? Después de que ya pasaste de cierta edad, igual puedes seguir siendo un talento importante para algunas empresas”, afirma.

Los procesos y las empresas

En un país como México, las mujeres están ganando un rol protagónico en el sector de la tecnología. De hecho, según el BID, para el año 2022, 41,4% de las startup Fintech en México tienen mujeres fundadoras o cofundadoras.

Esta realidad ha venido a replicarse en varios países de la región y un ejemplo de esto es Bancolombia.

Carolina Giraldo, líder de Bank as a Service en Bancolombia, es enfática en que si bien las empresas se llevan un rol importante a la hora de dar oportunidad a las mujeres a la cabeza de cargos importantes, es clave seguir los procesos y adquirir la experiencia necesaria para asumirlos con la responsabilidad que se requiere, más allá del género.

“Bancolombia es una organización que le apuesta al liderazgo femenino de manera contundente. Hoy, por ejemplo, tenemos una cantidad de mujeres espectaculares con unos cargos altísimos y gran liderazgo. Muchas de ellas hacen parte de la alta dirección del banco y tienen todo el respaldo de la organización desde la cultura. Además promueven ese liderazgo con formaciones especiales para que las demás dejen esos tabúes, esos miedos y poco a poco esas brechas queden atrás”, cuenta.

Pero lograr ese empoderamiento, no es un asunto que se logre de la noche a la mañana. Uno de los aspectos en los que se trabaja desde muchas organizaciones es en el fortalecimiento de las mujeres, pues si bien las oportunidades sí se encuentran, en muchas ocasiones estas se pierden porque algunas temen postularse y enfrentar lo que puede ser un nuevo reto.

Mariajosé Satizábal, CEO de Imaginamos, coincide en ello y asegura que si tuviera que repetir de nuevo su historia se enfrentaría a los obstáculos más difíciles para ser más fuerte y aprender más.

“Trataría de escoger el jefe más difícil que exista, el profesor de la Universidad que dicen que raja a todo el mundo, buscaría ese trabajo que te dicen que es el más desgastante, porque creo que cuando uno es joven, cuando no tiene tantas responsabilidades, no tiene hijos, no tiene deudas, puede hacer ciertos sacrificios. Estoy muy de acuerdo con una frase que dice Alejandro Salazar en su libro ‘Estrategia emergente y la muerte de la Planeación Estratégica’. Él dice: “una elección siempre tiene una recompensa y un sacrificio”. Si no hay sacrificio, no hay elección”, dijo durante el webinar.

Finalmente, si bien queda mucho trabajo por delante en el ejercicio de romper las brechas de género en la región, es el empoderamiento y los esfuerzos de cada mujer como individuo los que les garantizarán un futuro mejor para contribuir en la construcción de una sociedad más equitativa.