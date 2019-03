Una petición para cancelar el Brexit consiguió 4 millones de firmas en solo 3 días después de que May dijo estar del lado de la gente respecto al Brexit e instó a los diputados a respaldar su acuerdo. Pero los manifestantes no se mostraron muy de acuerdo con la afirmación de su primera ministra y había un cartel que decía: "No hables por nosotros, Theresa".