El discurso viral de Pedro Almodóvar reclamando por el estado de la Sanidad Pública en Madrid: “El sistema está al borde del colapso”

El director español dijo que la sanidad está al borde del colapso

El consagrado director español Pedro Almodóvar pronunció este sábado un fuerte reclamo en defensa del sistema sanitario público, recordando los sacrificios realizados por el personal durante la pandemia y denunciando que la situación está a punto de colapsar.

Al recibir un homenaje con el Premio Feroz de Honor, en reconocimiento a su carrera con 22 largometrajes, dos cortometrajes, dos Oscar, un Ariel y numerosos Goya, el cineasta aprovechó el discurso para incluir un mensaje dirigido a las autoridades de Madrid.

Almodóvar pidió un fuerte aplauso “a ver si el eco llega a las Puerta del Sol de Madrid” por los sanitarios que “expusieron su vida en la pandemia”.

“Ante la barbarie que se está llevando a cabo en la Comunidad en la que vivo, este colectivo la está pasando muy mal. Su vocación -la de los médicos- es curar y en muchas ocasiones no pueden hacerlo por la situación de caos y precariedad en la que viven los servicios de asistencia primaria”. Según resaltó, ello “repercute naturalmente en las urgencias hospitalarias y pone a nuestro sistema de salud al borde del colapso”

Y, aunque dijo que entiende que “la gala tiene otra finalidad”, no quiso dejar pasar la oportunidad para visibilizar que “los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos, independientemente de que algunos tengamos la posibilidad de acudir a la sanidad privada”.

Y concluyó: “Por los sanitarios a los que aplaudíamos a las 8 durante la pandemia, a ellos va dedicados este aplauso de apoyo a sus reivindicaciones, de empatía y comprensión de la situación espantosa que están viviendo. Porque pone en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad del bienestar: el sistema público de salud universal y gratuito. ¡Por ellos!”. En ese momento, el público se puso de pie para continuar la ovación.

Para el 12 de febrero, está convocada una marcha en Madrid en defensa de la Sanidad pública y en contra de los recortes al sistema.

Almodóvar ya se había emocionado en la gala al subir al escenario, cuando vio a su madre en el video de homenaje. “Con estos premios uno siente de mil modos, y uno de ellos es muy frágil. Es uno de los premios en los que uno no debe llorar, pero habéis puesto una imagen de mi madre diciendo que le llamará y es demasiado duro y demasiado emocionante”, explicaba el director, tratando sin éxito de contener las lágrimas.

“Me he venido absolutamente abajo, lo siento. Mi madre ha inspirado casi todas las películas que he hecho”, agregó.

Con algo de humor, también aseguró que un premio honorífico no logrará llevarlo al retiro.

