Tom Cruise construyó un campo de fútbol para intentar sumar a David Beckham a la Cienciología

Tom Cruise supuestamente construyó un campo de fútbol en los terrenos de la sede de la Iglesia de la Cienciología en un intento de “atraer” a David Beckham para sumarlo como seguidor de la polémica iglesia, que ha sido calificada de secta por su hermetismo y por la entrega absoluta a la que se ven sometidos sus fieles.

La estrella de Hollywood, de 60 años, estaba interesada en sumar más caras famosas a la Iglesia, incluido el ex futbolista, de 47 años, y su esposa Victoria, según el sitio Page Six.

Supuestamente Cruise prometió que construiría un campo de fútbol de “nivel profesional” en la sede de Gold Base en California para conseguir una visita de Beckham. Sin embargo, el viaje nunca se concretó.

La publicación afirmó que Mike Rinder, un ex empleado de alto rango en la Iglesia, detalló la construcción en su nuevo libro, “A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology”.

“Tom estaba haciendo todo lo posible para cortejar a famosos, quizás los más reconocidos fueran David y Victoria Beckham”, dijo.

“Se construyó una cancha de fútbol de nivel profesional en la propiedad de Gold, se niveló el terreno, se instaló riego, se colocó césped perfecto y se levantaron porterías”, detalló Rinder, según recoge Page Six. “Fue construido con un solo propósito: para que Tom Cruise pudiera cortejar a su amigo David para que viniera a la sede, nunca sucedió”, agregó.

Sin embargo, un portavoz de la Iglesia de la Cienciología calificó al autor de “mentiroso empedernido” que ha estado “acosando” a la organización.

Un portavoz le dijo a Page Six: “Mike Rinder busca sacar provecho de su deshonestidad. Se mantiene orquestando el acoso de su antigua Iglesia y su líder a través de informes policiales falsos e historias fraudulentas en los medios”.

Rinder trabajó como portavoz internacional de la Iglesia y jefe de su Oficina de Asuntos Especiales, pero dejó la organización en 2007 cuando tenía 52 años.

Cruise ha sido miembro de la iglesia desde 1990 y es conocido por su estrecha amistad con el actual líder, David Miscavige.

En 2019, se informó que Tom es considerado una “deidad” dentro de la Iglesia de la Cienciología y se alienta a los miembros de menor rango que ven las películas del actor varias veces en el cine, según un ex fiel.

También se dice que los dos hijos de la estrella de “Misión Imposible”, Connor e Isabella, a quienes adoptó con Nicole Kidman, son practicantes. Los actores se divorciaron en 2001 después de 11 años de matrimonio.

Nicole le dijo previamente a la revista Vogue en 2013 que había “elegido no hablar públicamente sobre la Cienciología”. “Tengo dos hijos que son cienciólogos, Connor e Isabella, y respeto totalmente sus creencias”, agregó.

Leah Remini, que fue parte de la organización religiosa hasta 2013, dijo que el protagonista de “Top Gun”, de 56 años, es como un dios para los miembros de la iglesia.

Cuando en 2020 se filtraron audios del actor enfurecido con su equipo por romper los protocolos anti-covid en el set de “Misión Imposible” en Londres, Remini -una de las desertoras y críticas más destacadas de la organización religiosa-, describió a la megaestrella del cine como una “persona abusiva”.

Remini afirmó que lo que se escucha en el audio revela la “verdadera personalidad” de Cruise. “Es una persona abusiva. Lo presencié. Este es el verdadero Tom”.

