De comprar quesillo a encontrarse con Mijares: así fue la visita de Nicole Kidman a CDMX

Nicole Kidman compró quesillo y conoció a Mijares (Fotos: Twitter)

Nicole Kidman es una de las actrices en la industria Hollywoodense más aclamadas y fue durante el viernes pasado que sorprendió nuevamente tras ser captada mientras disfrutaba un buen rato en la Ciudad de México. Así, como buena turista, la artista que participó en películas como Hechizada o La Brújula dorado no se privó de adquirir algunos alimentos tradicionales del país y de conocer a Mijares.

Y es que la australiano-estadounidense acudió a la capital del país para participar en el evento México Siglo XXI, el cual fue organizado por la Fundación Telmex Telcel. Ahí, la famosa destacó que nunca había venido al país y aprovechó para hablar sobre su familia y sobre sus esfuerzos por apoyar a las mujeres en el mundo, tras ser nombrada Embajadora de buena voluntad en ONU Mujeres en 2006.

“He estado en esto por más de 20 años, he atravesado el mundo con las mujeres para encontrar la protección de todas en diversos lugares, buscarles algún lugar con su hijos a todas aquellas que alzaron la voz y no quieren vivir más injusticias, ni violencia; es algo que también me enseñó mi papá (...) él me guió hacia un camino de amor, de apoyo, de confianza y ayuda a los demás. Así crecí, es lo que hago y me gustaría seguir haciendo”, dijo la artista durante su ponencia.

La famosa fue al evento organizado por la Fundación Telmex (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

Además de la emotiva plática que dio y los consejos que le otorgó a los estudiantes mexicanos, la actriz transitó con naturalidad entre las calles de la CDMX y fue vista por varias personas que no dudaron en compartir en redes sociales los lugares a los que fue la ganadora del Emmy por la serie Big Little Lies.

Fue mayoritariamente en Twitter donde los internautas se mostraron sorprendidos porque la reconocida actriz apareció platicando con un vendedor local de quesos.

“Nicole Kidman comprando quesito Oaxaca. Humilde mi chiquita”, escribió @anapau_lpez, quien compartió un par de fotografías.

"Nicole Kidman comprando quesito Oaxaca. Humilde mi chiquita ❤️"

En las imágenes se puede observar a Kidman platicando con un señor que vendía quesos en una camioneta. Asimismo, se alcanza a percibir que una de las acompañantes de la artista trae en las manos un poco del producto que ofrecía el vendedor.

Las reacciones por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y se mostraron contentos con que la estrella de Hollywood fuera parte de un ritual que resulta muy cotidiano para los capitalinos.

“Nicole Kidman va y compra en las camionetitas su queso y tú presumiendo que tengas jamón gourmet.. por eso no los quieren y les ponen sus arrastradas en redes....creo que fue una indirecta”. “Ay, la Nicole en la CDMX bien humilde”. “Mientras unas se fresean Nicole Kidman disfruta del quesillo”, fueron algunas de las menciones.

Pero ahí no terminaron los momentos registrados por los usuarios, ya que otra internauta mostró el instante en que Kidman conoció a Mijares.

Nunca imaginé ver a Nicole Kidman y Mijares en un mismo lugar😍🤣

Nunca imaginé ver a Nicole Kidman y Mijares en un mismo lugar😍🤣

Que belleza

“Nunca imaginé ver a Nicole Kidman y Mijares en un mismo lugar, qué belleza”, escribió @martinaselenev.

En la fotografía está Nicole con el característico traje blanco que usó y a su lado se encuentra el intérprete de grandes éxitos como El privilegio de amar, No hace falta, Toda la vida o No se murió el amor.

Ante esto, una vez más los tuiteros no contuvieron sus comentarios y enardecieron al ver que las dos figuras se hayan conocido.

“Qué multiverso es este”. “Cántale soldado del amor, por favor, @mijaresoficial no me decepciones”, colocaron los usuarios de Twitter.

