“¿Estás vivo?”: los mejores memes que dejó la misteriosa publicación de Juan Gabriel en redes sociales

Rumbo a su aniversario luctuoso número 6, los fans han hecho viral su posible regreso a la música (Foto: Instagram/@Instagramsoyjuangabriel_/ Twitter)

El 2022 se ha catalogado como uno de los años con mayor producción en la industria musical, pues luego de dos años de pandemia por COVID-19 muchas estrellas han estrenado material o iniciado giras, haciendo que artistas que incluso ya no se encuentran vivos sorprendan a sus fans con algo.

"Ya" fue lo único que acompañó la misteriosa publicación (Foto: Facebook)

Es por ello que una misteriosa publicación en las redes sociales de Juan Gabriel ha levantado sospechas sobre lo que podría ser su primera producción musical de manera póstuma, pues tras su sensible fallecimiento a los 66 años de edad a causa de un paro cardíaco en el año 2016, en la localidad de Santa Mónica, en Los Ángeles, todos los proyectos que tenía quedaron pausados cumpliendo más de 6 años de la última vez que México y el mundo pudo escuchar al Divo de Juárez.

(Foto: Facebook)

Sin embargo, las teorías divertidas tampoco han faltado y por ello más de uno ha comenzado a preguntar si su “Ya” -la única palabra puesta en una foto con fondo verde y letra blanca- es una señal de que está vivo, siendo expresado con divertidos meses que han inundado el que podría ser el primer anuncio de su regreso póstumo a la escena musical.

(Foto: Facebook)

“Juan Gabriel está vivo y ahora tocó su turno de hacerlo público”. “Es un ‘Ya’ de que ya nos vas a decir que nunca moriste y solo nos hiciste sufrir durante seis años por no haberte valorado lo suficiente, ¿verdad?”. “Escribe ‘Ya’ si estás vivo y todos estos años has estado escondido en Acapulco como Laura Bozzo cuando la buscaban por no pagar impuestos”. “Recuerden que todo es posible, que tal la teoría de que Pepe Aguilar lo tiene escondido te brinda protección ver una realidad”, escribieron.

(Foto: Facebook)

En meses anteriores el que será un nuevo lanzamiento musical de Jenni Rivera provocó una reacción similar en el público mexicano, pues las redes tomaron a juego las misteriosas fotos y videos haciendo la misma pregunta: ¿La diva de la banda está viva?. Sin embargo, poco a poco más información sobre la liberación de su material inédito ha comenzado a ser del dominio público.

(Foto: Facebook)

El posible fin de la trilogía “Los Dúos”

Así como en la versión streaming Luis Miguel hizo de las bioseries las nuevas telenovelas, Juan Gabriel con la propuesta de Los Dúos hizo que las colaboraciones musicales menos esperadas fueran la tendencia para crear incluso álbumes completos. Su primer volumen contiene los temas clásicos del cantautor acompañado de varios artistas tales como: Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Isabel Pantoja, Juanes, Laura Pausini, Luis Fonsi y Alejandra Guzmán, entre otros.

(Foto: Facebook)

Para Los Dúos 2 Obtuvo en 2017 los siguientes galardones: En los Billboard Music Awards consiguió el galardón en las categorías de Mejor artista latino y Latin pop álbum del año. En los Premios Billboard de la música latina consiguió gracias a este álbum el galardón en Top latín álbum del año y Top latín pop álbum del año, pues contenida colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin, Belinda, Ana Gabriel, Paty Cantú, Alejandro Fernández e incluso Joan Sebastian.

(Foto: Facebook)

La tercera y última parte estaba programada para tener parte de los artistas juveniles que más quería, siendo Anahí el atractivo principal que formaría parte del sencillo principal que presentaría al disco Los Dúos 3. Sin embargo, su sensible fallecimiento terminó con todos los planes a pesar de que las colaboraciones en su mayoría ya estaban terminadas, por lo que Reik y muchos artistas como la RBD quedaron en una espera que tal vez pronto podría terminar.

SEGUIR LEYENDO: