Tras 34 años, Bruce Willis rompió una promesa y visitó el icónico rascacielos de “Duro de matar”

Bruce Willis volvió al rascacielos de 'Die Hard' 24 años después

Luego de que en marzo de 2022 la familia de Bruce Willis notificara que el experimentado actor padece afasia, un trastorno neurológico que afecta al habla, la comunicación y la comprensión, de manera que no le queda opción que retirarse del medio terminando así una fructífera carrera cinematográfica, ahora Willis vuelve a ser noticia por un tema mucho más agradable y nostálgico.

Ha trascendido que el actor de 67 años está tranquilo y en compañía de su familia, y por ello hemos podido disfrutar de una reciente publicación en sus redes sociales a cargo de su esposa, Emma Heming Willis.

El actor de 67 años anunció su retiro en marzo pasado debido a que padece afasia (Foto: Reuters)

En el instagram del actor, la modelo compartió un video donde aparece Bruce, 34 años después, en la azotea del rascacielos Fox Plaza de Century City, en California, escenario donde transcurren las escenas de acción en Die Hard (Duro de matar) y conocido en la trama llevada al cine en 1988 como el “Nakatomi Plaza”. En la ficción, el edificio sufrió un asalto terrorista en la víspera de Navidad, siendo nuestro héroe, el policía “John McClane” el único capaz de derrotarlos y a la vez reconciliarse con su mujer.

La exitosa saga comenzó en 1988 y ha tenido 3 secuelas (Foto: 20th Century-Fox / Getty Images)

Bruce Willis visitó el edificio en el que se ambientaba la trama de la película dirigida por John McTiernan, que dio pie a una saga de varios filmes; sin embargo, impactó como la primera parte. En la edición compartida por Henning se puede ver primero a Bruce Willis con un aire reflexivo y luego una sucesión de varias imágenes en blanco y negro de Die Hard acompañadas por la Novena Sinfonía de Beethoven, también conocida como el Himno a la alegría, tema que tuvo una participación recordada en el filme considerado de culto.

El Fox Plaza es quizá el sitio más memorable de la carrera cinematográfica de Bruce, donde se le vio explotar sus dotes de héroe de acción en la película que fue estrenada esta misma semana hace 34 años y pese a que en la historia “McClane” prometió que “nunca volvería a pensar en subir a un edificio alto”, ahora quien lo encarnó volvió al lugar que evocó la nostalgia de sus admiradores y de los cinéfilos del mundo.

Sus escenas en el rascacielos son quizá las más emblemáticas de la popular saga (Foto: 20th Century-Fox / Getty Images)

“On top of Nakatomi Plaza 34 years later” es el texto que acompañó la publicación que celebra el aniversario del filme que llevó al actor a la fama internacional por primera vez. El éxito de Die Hard, La jungla de cristal en Latinoamérica, propició el estreno de cuatro secuelas, todas ellas protagonizadas por el actor hoy en retiro.

La jungla 2: Alerta roja, La jungla de cristal 3: la venganza, La jungla 4.0 y La jungla: un buen día para morir. Esta última, estrenada en 2013, recaudó 304 millones de USD en todo el mundo. En total, con sus cinco entregas la saga del eterno ‘Yippee ki-yay’ amasó en cines más de mil 400 millones de USD.

La modelo Emma Heming Willis se mantriene al cuidado de su esposo, en medio de la progresión de la enfermedad (Foto: IG @emmahemingwillis)

Aunque existían posibilidades de expandir aún más la franquicia de acción, la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019 influyó a que se desechara la idea, que con el reciente anuncio del retiro del popular actor, se descartó definitivamente la intención de continuar con la saga.

Al momento del anuncio del retiro de Willis, noticia que consternó a sus seguidores, el histrión había completado la filmación de varias películas, algunas de las cuales aún no se han estrenado. Una de esas películas, Paradise City, reunirá a Willis con el coprotagonista de Pulp Fiction, John Travolta, hecho que ha emocionado al fandom de ambos artistas y de la película de culto dirgida por Quentin Tarantino.

SEGUIR LEYENDO: