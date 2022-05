Así reaccionó la abuelita de Regina Blandón a su decoloración de cejas y cabello

Así reaccionó la abuelita de la actriz (Foto: Instagram/@reginablandon)

Regina Blandón se ha convertido en una de las celebridades preferidas en redes sociales gracias a sus divertidos comentarios así como los ideales que respalda. En esta ocasión la popular actriz de La Familia P. Luche compartió una fotografía con su nuevo color de cabello y a pesar de que la mayoría de menciones aseguraban que se veía increíble, otras más la han criticado intensamente en redes sociales, es ahora su abuelita la que ha opinado y posado incluso con ella de una forma divertida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 3.5 millones de seguidores, compartió una foto donde de manera muy sonrientes ambas posaron ante una selfie que se ha vuelto viral en la plataforma más popular de fotografía en el mundo. El código de vestimenta fue red dress -todo rojo- y aunque fue muy claro que ambas estaban contentas con el resultado final, la actriz aseguró que no era del agrado de su abuelita la propuesta vanguardista de su look, aunque toda la situación fue tomada con gran sentido del humor.

“Las dos nos vestimos de rojo (lo que sí no le gustó fue lo del pelo y la ceja). Bela de mi corazón”, escribió Regina Blandón generando una ola de comentarios positivos y divertidos sobre la situación que ha sido tomada con gran humor a pesar de que hace unas semanas sufrió grandes críticas por su aspecto y su relación con el actor Martín Altomaro, protagonista de la exitosa serie juvenil Soy Tu Fan.

Así lucen sus cejas Instagram:@reginablandon

“Esto me recordó al TikTok de una abuelita que le dice a un chique [sic] que dice ser de género no binario y ella entiende que es inmobiliario”. “Los abuelos hombres son diferentes, pero amo cuando las abuelas liberales se prestan para hacer toda clase de tonterías, eso sí que es cosa de otro mundo”. “Sí yo me decoloro las cejas y quedo así como nuestra Bibi estoy seguro que mi abue no se prestaría a sonreír en una foto donde claramente es sinónimo de que apoya mis locuras”. “Por más abuelitas como la de Regina Blandón que nos dejan ser a pesar de tener una visión de la vida súper diferente por las épocas en las que crecimos”, escribieron.

La actriz defiende su estilo Ig. @reginablandon

Regina Blandón contra los estereotipos y la sociedad

Regina Blandón se ha convertido en una de las favoritas del público juvenil gracias a su labor como aliada de la comunidad LGBT + a la que no solo ha defendido en redes sociales y en el mes de orgullo, sino también cada que hay una nueva controversia, como lo ha sido el uso del llamado lenguaje inclusivo por lo que hace unas semanas la intérprete se pronunció, en un encuentro con varios medios de comunicación, sobre la censura que ha recibido en las plataformas sociales y sobre la valía para poder expresar su opinión.

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar, porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una crítica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, comentó la actriz de 31 años en el programa de espectáculos De primera mano.

La actriz aseguró que es normal cumplir años (Foto. Instagram/@reginablandon)

Pese a cualquier pronóstico, la actriz parece seguir firme en su postura de ideales y ahora con la defensa constante de su look, pareja sentimental y los derechos de las mujeres, se ha convertido en ícono para más de uno.

