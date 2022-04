El cineasta chileno Nicolás López fue declarado culpable de abuso sexual

Nicolás López, director de cine chileno, fue declarado culpable de dos delitos de abuso sexual.

La tarde de este martes, el reconocido productor, guionista y director de cine Nicolás López fue declarado culpable de dos delitos de abuso sexual consumado, veredicto que fue tomado de forma unánime por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

No obstante, los cargos por violación y ultraje a las buenas costumbres, delitos que también se le imputaron al cineasta chileno, fueron desestimados por el Ministerio Público de Chile, que dicho sea de paso, pidió una pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, luego de comprobarse las acusaciones de abuso sexual por parte de dos actrices chilenas. Ahora, la siguiente instancia tendrá lugar el próximo lunes 16 de mayo, fecha en que se fijó la lectura de sentencia. Sin embargo, en una primera instancia, los órganos judiciales del caso pedían, a lo menos, una pena efectiva de 15 años.

La parte querellante no presentó mayores alegatos sobre la petición de la Fiscalía chilena, mientras que Paula Vial, abogada de Nicolás López, recurrió al artículo 11 (número 9) del Código Penal chileno, el cual tipifica como ‘’circunstancia atenuante’' si es que se ha colaborado de manera reiterada al esclarecimiento de los hechos, argumentando que López efectivamente colaboró con las pericias investigativas.

El caso de Nicolás López tomó una gran relevancia mediática en Chile, tras un reportaje que publicó la revista chilena Sábado en junio de 2018, donde se reveló que un grupo de actrices, las cuales habían trabajado bajo el alero del director en algunos de sus productos fílmicos, realizaron graves denuncias por acoso, tocaciones indebidas y abuso sexual en contra del autor de largometrajes de comedia como Sin filtro, Qué pena tu vida y No estoy loca. Todo esto, en el contexto de realización de castings para algunos de sus proyectos.

López, días después de publicado el reportaje, aseguró que su comportamiento deja mucho que desear, calificándose a si mismo como un ‘‘descriteriado y un imbécil’' pero que, por ningún motivo, era un acosador ni un abusador.

El director Nicolás López en compañía de la actriz Paz Bascuñán en la premiere de la película ''No estoy loca''.

Siguiendo esa misma línea, al cineasta chileno se le acusó de un delito de ofensa al pudor y tres abusos sexuales contra mujeres, los que habrían ocurrido entre 2012 y 2016. Además, en abril de 2019 fue formalizado por cinco delitos adicionales, como una denuncia por violación a una menor de edad.

‘’Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamas he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño’', señaló el director de cine momentos antes del veredicto.

SEGUIR LEYENDO