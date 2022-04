Eduardo Yáñez recordó cuando en su alcoholismo ingirió loción para afeitar: “Me causó problemas de salud”

Eduardo Yáñez lleva 15 años de haberse rehabilitado de su alcoholismo (Foto: Instagram/@eduardoñanezofc)

Eduardo Yáñez es uno de los actores más populares de las telenovelas mexicanas, y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado gran cantidad de personajes, tanto en la pantalla chica como en el cine, por lo que ha logrado la identificación con su público, al que también le interesa la vida personal del actor.

Y es que a sus 61 años, el protagonista de melodramas como Destilando amor, La verdad oculta y Fuego en la sangre ha atravesado por duros pasajes en su vida y además de sus conocidos problemas de manejo de ira, Yáñez también ha sufrido las consecuencias del alcoholismo.

El actor ya había hablado del tema anteriormente y había revelado haberse enfrascado en el consumo adictivo de alcohol durante años. Ahora volvió a tocar el tema y recordó para el programa El minuto que cambió mi destino un crudo episodio en su vida.

En el programa de Imagen Televisión, Yáñez volvió a admitir que fue alcohólico, un hábito que dejó hace 15 años, aunque con algunas recaídas que calificó como leves. Sus crisis de ansiedad por la falta de consumo de alcohol no han llegado a graves extremos, como lo que el actor experimentó anteriormente.

Eduardo Yáñez le da vida a una mujer trans en la serie 'Mi tío' (Foto: IG @eduardoyanezofc)

“Son 15 años los que ya no tomo, aunque he caído algunas veces, aunque hay niveles y niveles. Yo le llamo caer a una noche donde me meto una botella de vino tinto, pero no paso de ahí. Antes era agarrar una cervecita y terminar tres días después”, contó al programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

El actor de Amores verdaderos se mostró sincero y relató aquella vez cuando, en plena crisis de ansiedad por el consumo, llegó a ingerir loción after-shave sólo para continuar alcoholizado.

“Mira yo tuve una etapa muy fuerte de alcoholismo que terminé tomando loción para afeitar con agua, por el hecho de seguir tomando, y eso ya me provocó demasiados problemas de salud, ahora sí que parece jalada, pero sí... yo sí me vi en el espejo y me vi ya las venas así (marcadas) y sí dije ‘esto no es lo que quiero de mí”, destacó el polémico actor.

Yáñez aceptó haber fumado marihuana en su etapa de adolescencia (Foto: Archivo)

El polémico actor fue cuestionado respecto a las drogas, y aseguró que aunque comenzó a consumirlas desde muy joven, actualmente ha erradicado ese vicio.

“¿Drogas? Bueno, ‘motita’ (marihuana) desde la vocacional (equivalente al bachillerato), cuando ibas a concierto o salías. En Los Ángeles, donde vivo, está permitido pero ya no consumo, ni drogas ni alcohol”, aseguró.

Ya en agosto de 2021, el actor que actualmente aparece en la serie Mi primo, protagonizada por José Eduardo Derbez, había contado a Yordi Rosado:

“No es que alguien me hizo alcohólico o que yo sufrí por ser alcohólico, ni madres: nos gustaba darnos los tragos y meternos nuestros pedos. Mi problema vino después: dentro de la carrera de la actuación empiezan los problemas del amor, la soledad, todas esas búsquedas, todas esas incógnitas de por qué no tuve una familia y te haces el pinche mártir, y a chupar, porque el chupe te transforma y te hace sentir a otro nivel”, dijo entonces.

El actor reveló que en su necesidad de consumo etílico llegó a beber loción para rasurar (Foto: Archivo)

“Entonces, la empiezas a agarrar diario. Primero eres muy intelectual para beber: yo me tomo 2 antes de dormir o a la hora de la comida. Luego ya te va gustando y es desde que te levantas, te la sigues y ya en la noche cambias el trago”, agregó. Yáñez señaló que “por 5 años estuve así hasta que acabé con Aqua Velva (una loción); estaba tan pedo que no podía salir a la calle, y buscando trago, ya no tenía, y con Aqua Velva. Ahí fue (tocar fondo). Al otro día desperté intoxicado, lleno de granos, las venas reventadas. Y dije: ‘Este güey no es el que quiero de mí’”.

