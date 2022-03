La batalla de memes que dejó el nuevo rap de Residente contra J Balvin

Residente lanzó duros mensajes a J Balvin en el nuevo tema (Foto: Instagram)

El pasado 3 de marzo, Residente lanzó un tema como contestación a las acciones de J Balvin, en menos de cuatro horas, su video RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49 recolectó más de cinco millones de reproducciones en menos de cuatro horas.

Los tres capítulos de la sesión de casi nueve minutos bastaron para que los fans de cada cantante iniciaran su propia pelea de memes, en su mayoría halagaron a René Pérez por “humillar” a J Balvin, pero los seguidores del reggaetonero también calificaron como un acto bajo criticar y “tirarle” a alguien en un tema.

Muchos fans de Residente consideraron que humilló totalmente al reggaetonero (Foto: Twitter)

En las divertidas imágenes que produjeron los internautas usando plantillas de caricaturas y capturas de pantalla del video, mostraron desde la aparente incapacidad de Balvin para responder ante el ataque hasta la reivindicación de René Pérez como un fuerte exponente del género urbano. Aunque también realizaron ediciones donde se mostró al ex cantante de Calle 13 como un “músico llorón”.

(Foto: Twitter)

La sesión junto a Bizarrap fue una respuesta a las aparentes amenazas de demanda que recibió Residente, sin embargo, su conflicto comenzó a finales de 2021 cuando Balvin llamó a “boicotear” la entrega de los Latin Grammy. Años antes de esa polémica, los cantantes no tenían rivalidad.

Aunque no eran mejores amigos, al formar parte de la misma industria que empuja el género urbano en todo el mundo, ellos tenían una relación cercana, pues en el 2017 Residente sorprendió a sus fans apoyando a Balvin.

La aparente incapacidad de Balvin para responder al ataque fue retratada de esta manera (Foto: Twitter)

Por su parte, los seguidores de Residente consideraron que todo el tema está repleto de verdades contra J Balvin e incluso aseguraron que lo humilló o lo “hundió” totalmente. También se realizaron múltiples capturas de pantalla con la letra del lanzamiento que rápidamente se posicionó entre las tendencias de YouTube.

En todo el tema, Residente incluyó muchas referencias al trabajo de Balvin, las diferencias ideológicas que tienen y la manera en que se desenvuelven en la industria musical. Incluso mencionó varias veces la comparación entre sus lanzamientos y un carrito de hot hogs.

(Foto: Twitter)

En 2021, René explicó en un video que la música de Balvin era como comida rápida “puede que a todo el mundo le guste y está bien, pero cuando la gente quiere comer bien, irá a comer a un restaurante y es ese lugar el que se gana las estrellas Michelin”.

La rivalidad entre Balvin y Residente comenzó en 2021 (Foto: Twitter)

En su momento, el intérprete de La que no me conoce utilizó la comparación para promocionarse, subió algunas fotografías junto a un carrito de hot dogs y no emitió más comentarios al respecto. La indignación del intérprete de Latinoamérica comenzó cuando Balvin se dijo indignado ante la falta de reconocimientos en los Latin Grammy.

En RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49 también se hizo mención de sus primeros enfrentamientos, pues el rapero dijo que su contrincante era un “bobolón” por cantarle a Bob Esponja -en la canción Agua-, lo tundió por subir fotografías de Gandhi ante diversos ataques bélicos a nivel mundial e incluso dijo que era el Logan Paul del reggaetón.

(Foto: Twitter)

Como aclaración, Logan Paul es un polémico youtuber estadounidense que en 2018, grabó un video burlándose de un hombre que había terminado con su vida en Aokigahara, un bosque de Japón donde las personas se internan para cometer actos fatales.

SEGUIR LEYENDO: