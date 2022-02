Mamá de un RBD da pista sobre la supuesta nueva gira musical

La banda podría tener su gira 2023 (Foto: Instagram/@rbd_musica)

RBD continúa siendo un fenómeno musical, que a más de 18 años de su debut, no deja de obtener reconocimientos y gran apoyo por sus fans que crecieron escuchando éxitos como Solo Quédate En Silencio, Nuestro Amor o Tras De Mí. La posibilidad de una nueva gira musical presencial parece ser una realidad, después de que en el 2020 se planteó la idea.

Aunque algunos de los integrantes han hablado públicamente sobre lo que sería su primera presentación con fans -la última fue el 28 de diciembre en Madrid, España-, nada ha sido confirmado y por ese motivo los fans de la agrupación mexicana han buscado cualquier tipo de pista que les pueda dar información sobre uno de los reencuentros más esperados de los últimos años.

Ahora, la mamá de Christopher Uckermann utilizó su cuenta oficial de Twitter para darle una nueva esperanza a la comunidad de la música pop en español: “A todos los fans de RBD. Tengo un sexto sentido y no creo que estoy equivocada, todo va a salir muy bien. Nos vemos pronto”, tuiteó Alexandra Von Uckermann junto a una serie de emojis que hacían referencia al baile, la música y la interpretación.

Así dio la noticia la mamá de Uckermann (Foto: Twitter/@AlexandravonUck)

Tras el concierto virtual Ser O parecer 2020, donde solo 4 de los 6 integrantes participaron, no solo se consagró la primera reunión oficial de la banda tras su separación en el 2008 sino también se abrió la posibilidad de una gira presencial donde los protagonistas de Rebelde (2004) podrían reencontrarse con sus fans de países como España, Brasil o Estados Unidos. La idea planteada por el mismo Christopher Uckermann mencionaba asistir con una única fecha por país en un recinto de gran capacidad, por lo que de inmediato se especuló que para México la agrupación tendría su show en el Estadio Azteca.

Luego del exitoso concierto virtual que dieron Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, el también actor empezó a plantear más detalles sobre su gira para despedirse de la generación que siempre los ha seguido y de los fans más jóvenes que también se sienten atraídos por la música de RBD.

La banda inició en el año 2004 Foto: @rbd_musica / IG.

“Originalmente se pensó en el concierto virtual por los tiempos que vivíamos, para unirnos por todo lo que estaba pasando con la pandemia, pero viendo la euforia y todo lo que provocó, pensamos en hacer la gira y visitar los países en los que se pueda tocar. Los seguidores nos han pedido un tour juntos y se está hablando ahorita. Si lo permiten estos tiempos de locura, ahí estaremos”, mencionó de manera reciente ante diversos medios de comunicación el actor de Amigos X Siempre.

Según lo comentado por Christian Chávez a Televisa Espectáculos, en esta serie de conciertos se sumaría Dulce María,después de su ausencia en el concierto virtual del 2020, por el embarazo de su primera hija, aunque en realidad todos siguen planeando fechas porque tienen proyectos independientes, pero los cinco han dejado en claro que quieren regresar a los escenarios a cantar sus hits. “De hacer la gira sería a partir de marzo del próximo año”, agregó el intérprete de ¿En Dónde Estás?, Libertad o Más Vale Tarde Que Nunca.

Con esta imagen captada hace 17 años, los integrantes celebraron el RBDay (Foto: Facebook RBD)

Tras el mensaje de la mamá del RBD, los fanáticos de la agrupación no han dejado de comentar sus expectativas por la reunión que pretende darle la despedida al público mexicano que en su momento no tuvo, ya que la última gira titulada Tour del Adiós no tocó territorio Azteca aún cuando ellos le dieron la primera oportunidad de tener éxito.

“RBD en 2022 ya no creo que se haga, pero para 2023 sí”, “Al fin Anahí, Dulce y Maite juntas de nuevo”, “RBD en vivo, en el Azteca en un concierto que pretende ser la despedida que no nos dieron en el 2008″, escribieron fans en Twitter.

SEGUIR LEYENDO: