Qué dijo Nodal sobre rumores por los que habría terminado su relación con Belinda

Nodal y Belinda rompieron (Foto: Instagram @nodal)

Desde hace varios días Christian Nodal y Belinda se vieron envueltos en polémica, después de que se empezara a rumorar que ambos habían terminado debido a un préstamo financiero que la cantante le había solicitado a su prometido para liquidar sus deudas con el Servicio de Atención Tributaria (SAT). Ante esto, el cantante de Botella tras botella, no sólo confirmó su ruptura amorosa, sino que aclaró qué hay detrás de las habladurías.

Y es que a finales de 2021, la intérprete de Muriendo Lento ya estaba en la mira de dicha institución financiera, al punto de que se informó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) que la representante de los trabajadores de Belinda Peregrin Schull, cantante mexicana, debería presentarse ante la Séptima Sala Regional Metropolitana.

De acuerdo con la publicación, dirigida a Fabiola García López, representante de la mayoría de los trabajadores de la intérprete, la también actriz enfrenta diversos los autos del juicio contencioso. Entre lo señalado por el documento se mencionó que se pretendía que Belinda pagara una deuda que constaba de 7 millones 235 mil 769 pesos.

Los famosos estaban a punto de casarse (Foto: Captura de pantalla)

Pero la más reciente controversia no sólo partió de la exhorbitante cantidad de dinero que la cantante le debe al SAT, sino que, los internautas se percataron que Nodeli ya no se seguía en redes sociales y a partir de eso se empezó a decir que presuntamente los conflictos en la relación se debían a que Belinda le había solicitado un préstamo financiero a su prometido y que al no obtener una respuesta positiva por parte de Christian Nodal, el amor habría llegado a su fin.

Ante esto, durante las últimas horas del sábado 12 de febrero, el intérprete de Adiós amor mostró confirmó desde sus redes sociales que ya no llegaría al altar con Belinda, no obstante, varios minutos después de subir el comunicado a sus redes sociales, decidió borrarlo y añadir algo más a su mensaje:

“Todo lo que se especula es falso”, mencionó.

De igual forma mencionó que la decisión de separarse de su prometida había sido algo complicado, pero que ambos habían estado de acuerdo.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió Nodal desde su Instagram.

Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Nodal.

Nodal informó de la culminación de su relación (Foto: IG @nodal)

¿Cuál es la situación fiscal de Belinda?

Las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informaron a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) informaron que las comparecencias girarían alrededor de los expedientes 23932/19-17-07-1 y 1 Acumulado, donde Belinda Peregrin demanda la nulidad la resolución contenida en el oficio 500-74- 06-01-01-2019-6647, con fecha el 6 de septiembre de 2019.

En éste, el Servicio de Administración Tributaria determinó “como renta gravable base del reparto de utilidades, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, el importe de $8′360,080.14 (ocho millones trescientos sesenta mil ochenta pesos 14/100 moneda nacional)”.

Además, el viernes 24 de diciembre de 2021 se decretó el reparto de utilidades en cantidad de $836,008.01 (ochocientos treinta y seis mil ocho pesos 01/100 moneda nacional).

Por otra parte, se publicó el mandamiento de ejecución emitido el 11 de febrero de 2020 y el Acta de Requerimiento de Pago y Embargo levantada el 18 de febrero de 2020, “a través de la cual se pretende hacer efectivo el cobro del crédito fiscal en cantidad de $7′235,769.00 (siete millones doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional)”, mismo que tiene fecha el 19 de mayo de 2021.

