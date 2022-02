Joanna Vega-Biestro se defendió de Alfredo Adame y lo llamó “machista”

Adame se molestó porque Joanna expresó que la pelea que protagonizó fue 'innecesaria (Foto: Instagram @vegabiestro/@alfredoadamevonknoop)

A inicios de la última semana de enero, Alfredo Adame se posicionó en medio de la polémica, pues fue captado en video cuando se enfrentó contra una familia en una riña callejera, presuntamente ocurrida tras un percance vial.

El conductor de 63 años fue objeto de burlas, memes y críticas porque no se pudo defender de los forcejeos y empujones que le propinaron un hombre y una mujer, quienes viajaban a bordo de una camioneta en las inmediaciones del Periférico Sur de la Ciudad de México y se bajaron del vehículo para enfrentarlo.

Y es que el también aspirante a político ha expresado en múltiples ocasiones que posee conocimientos avanzados de defensa personal y artes marciales, de lo cual no hizo gala en su enfrentamiento callejero, del cual al momento continúan surgiendo dudas sobre qué fue lo que realmente sucedió y con qué objetivo.

Alfredo Adame comparte que ha recibido amenazas luego de su riña publica

La riña de Adame fue objeto de noticia en múltiples medios, por lo que distintos periodistas emitieron su opinión al respecto, tal es el caso de la conductora de Sale el sol, Joanna Vega-Biestro, quien dijo que la controversia del también conductor de televisión fue innecesaria.

No obstante, las declaraciones de la reportera no fueron del agrado de Adame, quien arremetió contra ella hablando de su supuesta vida personal. Fue en un encuentro con la prensa donde el hombre aseguró que la periodista de Imagen televisión había dicho que le quitaran las cintas negras de karate y otras artes marciales que practica.

Adame aseguró que él sabe que Joanna ha sido infiel a su esposo con hombres que trabajan como choferes y camarógrafos en Televisa:

“Esta tontita de Joanna Vega-Biestro agarra y dice que me devuelvan mi dinero y que quién me vendió las cintas. Luego hizo comentarios verdaderamente estúpidos, es muy temeraria la tipa esta porque cuando yo suelte lo que sé de ella y el marido se dé cuenta que es el hazme reír de todo Televisa y que la mujer fue la novia de medio cuerpo de choferes de las combis de choferes, y también fue cantimplora de la mitad de los camarógrafos…”, expresó el controversial personaje.

La periodista recomendó a Adame acudir a terapias psicológicas por Zoom (Foto: Instagram)

Ante esto, fue en la más reciente emisión del matutino donde la periodista se defendió del ataque de Adame, llamándolo machista:

“No me sorprende porque el señor Adame cuando se queda sin argumentos se va a la ofensa, a inventar y lo hemos visto porque lo ha hecho desde la mamá de sus hijos. No soy la primera y no seré la última porque esos son sus argumentos, insultar de la manera más cobarde y más machista”

Joanna señaló que los comentarios que emitió fueron respetuosos y desde su labor como periodista de espectáculos:

“Si no le gustan mis comentarios, yo ando en mi trabajo y lo hago de la manera más profesional. Si no le gustan mis comentarios o que se hable de él, que no de pie a que se hable de él. Punto número dos, fui lo más objetiva y al video y a mis declaraciones me remito, en ningún momento dije lo que él asegura, pero me queda claro que es una persona, que no soy experta, no soy psiquiatra, pero le urge un diagnóstico porque se inventa cosas en la cabeza”.

Según el actor, Joanna fue novia de choferes y camarógrafos en Televisa (Foto: Instagram)

Debido a que dijo desconocer las “historias falsas que se inventa”, Joanna le recomendó tomar terapia psicológica por sus arranques de ira y ahora también por las difamaciones a las que fue expuesta en boca del actor:

“El señor así se conduce, mi carrera, mi profesionalismo hablan por mí y en su cabeza existen muchas cosas que no pasan. Le digo que hay terapias por Zoom, yo se las recomiendo”, expresó.

