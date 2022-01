Talina Fernández relató cómo conoció a su nuevo novio

Talina Fernández confesó que tiene un nuevo novio, el cual conoció gracias a que salió a hacer compras para la cena de Fin de Año (Foto: @talinafernandezoficial/ Instagram)

Talina Fernández confesó que decidió darle una nueva oportunidad al amor este año, pues desde comienzos de este enero comenzó un romance con un admirador.

Después de haberse divorciado por última vez hace siete años, Talina Fernández reveló que de nuevo tiene pareja, una persona que conoció gracias a que el 31 de diciembre de 2021 salió a hacer las compras para la cena de ese día.

La actriz recordó para la sección Trapitos al sol del matutino Sale el Sol que mientras estaba en un supermercado, una mujer se le acercó para decirle que uno de sus familiares estaba interesado en ella, por lo que no dudó e invitarlos a salir.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice ‘tengo un tío que quiere contigo’… (le respondí) ‘¡no me digas!, ¿y cómo se llama?’… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo ‘pues los invito a tomar un café el lunes”, reveló Fernández.

Talina confesó que se fue de vacaciones a Acapulco, Guerrero con su nuevo novio (Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Después de haber celebrado el final del 2021 y darle la bienvenida al nuevo año, la llamada Dama del buen decir retomó sus planes para conocer a la persona en cuestión, que ya le había generado interés por la forma en que supo de él.

No obstante, no tardaron en surgir los obstáculos que ponían en riesgo su primera cita, pues la sobrina de José Manuel tuvo un accidente que la obligó a buscar posponer el encuentro, pero Talina estaba decidida.

“El lunes habla ella y dice: ‘No puedo ir, se me rompió una mano… ¿quieres que pospongamos?’, (le dije) ‘¿para qué?, ya estamos grandes, podemos vernos a solas’”.

Talina comentó que no tuvo interés en ver cómo es José Manuel físicamente, por lo que no pidió ninguna foto para verlo, pues lo quería conocer frente a frente. Pese a ello, la cita tuvo muy buen fin, pues congeniaron y estuvieron hablando por mucho tiempo.

“Pero no nos paró la boca… así, ahora es el don José con el que vi una puesta de sol en el Hotel Flamingos (de Acapulco)”, recordó.

La presentadora ya había confesado en mayo de 2021 que entre sus deseos a sus 76 estaba en volver a tener una pareja (Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Ahora la presentadora asegura que ese encuentro en el supermercado le cambió la vida y es muy feliz con su nueva pareja.

Fernández no quiso dar más detalles de su relación sentimental con José Manuel y tampoco habló más sobre su nuevo novio.

No es la primera vez que la Dama del buen decir sorprende con sus declaraciones en el programa, pues hace unos meses atrás en la misma sección destapó que el romance que mantuvo con Julio Iglesias no valió la pena porque no fue su mejor amante.

La productora también había confesado que estaba abierta a enamorarse nuevamente después de haber tenido que afrontar un divorcio en 2015. Tras haber cumplido 76 años, Talina reveló que entre sus planes estaba el encontrar una nueva pareja para vivir nuevas experiencias.

Fernández aseguró que lo que buscaba era una persona para viajar, ser feliz y disfrutar de su humor, pues dijo en entrevista con De Primera Mano: “Encontrarme un novio, para poder seguir viajando y que mis hijos y mis nietos sean felices. Me muero de ganas mi vida, ¡claro! (...) Ni un pretendiente, yo lo que necesito es un hombre, setentón, que tenga un gran sentido del humor, los hombres serios son un gran aburrimiento”.

SEGUIR LEYENDO: