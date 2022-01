Flor Rubio reveló nuevos detalles sobre su caso contra “Pepillo” Origel: “Fue atroz”

"Pepillo" relató cómo sucedieron los hechos que le provocaron una demanda (Foto: Especial)

Después de que Juan José Pepillo Origel hiciera algunos comentarios misóginos hacia Flor Rubio, la periodista ganó la demanda que interpuso en contra del conductor de espectáculos.

En este sentido, Rubio mencionó que fue un proceso de seis años para obtener la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero a pesar de ello se encuentra tranquila por el fallo a su favor.

“Yo creo que cuando te asiste la verdad tienes fuerza para llegar hasta el final, lo que sucedió fue una canallada, fue atroz porque venía por parte de un compañero de trabajo en el que yo confiaba pero que afectaba mi buen nombre”, dijo en entrevista para El Universal.

De igual manera, señaló que las declaraciones de Pepillo no sólo la afectaron a ella, sino que sus hijos y su familia también resintieron los hechos. Y añadió que este fue uno de los motivos por los cuales decidió proceder legalmente contra Origel.

“Porque no podemos permitir como mujeres que se nos pisotee, que se nos violente de la forma en que lo hizo”, añadió.

Flor Rubio confesó que durante estos años, el ex conductor de La oreja no se acercó a ella en ningún momento para solucionar el conflicto o disculparse (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria).

“Todo fue absolutamente (por el lado) legal y todas las declaraciones que ha hecho son mediáticas, durante todo este tiempo nunca tuvo la intención de acercarse genuinamente a mí y conversar sobre la situación”, dijo Rubio.

Añadió que próximamente se reunirá con su abogados abogados para puntualizar los detalles legales que vienen después del fallo y agregó que la sentencia no era una pérdida o victoria, sino un paso para frenar la violencia contra las mujeres.

“Aquí no es un triunfo o un fracaso de alguno de los dos, se trata de generar un precedente en cuanto a una conducta nociva, violenta, grosera y canalla, de muchos hombres o incluso de mujeres, porque esto no es privativo”, concluyó la periodista.

Cabe recordar que en 2016 la revista TV Notas publicó en su portada que Juan José Origel había dicho que Flor Rubio logró posicionarse como una de las periodistas de espectáculos más importantes de México debido a que había mantenido intimidad con los ejecutivos de las empresas en las que había trabajado.

Así, tras al decisión de la SCJN Pepillo emitió el pasado 14 de enero sus primeras declaraciones al respecto.

Flor Rubio y Juan José Origel tuvieron un conflicto legal por varios años (Foto: Instagram@florrubiooficial/@juanjoseorigel)

El presentador de televisión reaccionó a la noticia en su canal de YouTube. En el audiovisual destacó que le había ofrecido una disculpa a Flor Rubio hace años, además dio su propia versión de los hechos, donde argumentó que un empleado de la conductora de Venga la Alegría fue el que provocó que hablará de más.

“Saliendo del baño me interfiere un empleado de la señora Flor Rubio. No quiero alegar todo lo que me dijo para sacarme, lo que me tuvo que sacar. Sí, a lo mejor yo tenía algo ahí, metido, y con las copitas lo solté”, contó Pepillo.

En cuanto notó que la situación se le salió de las manos, contactó a Flor Rubio para pedirle una disculpa. Según Juan José Origel, no solo lo hizo de manera personal, sino también aprovechó los micrófonos y audiencia de los programas en que participó para dispensarse con la periodista de egresada de la UNAM. “Ya van como 20 veces que le digo que me disculpe”, reconoció.

En ningún momento negó haber hecho declaraciones en contra de su excompañera de trabajo. Sin embargo, sí puso en tela de juicio el cómo sucedieron los hechos. “Dice que yo hablé delante de todos los medios de comunicación, pero no señor”, agregó.

