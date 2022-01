Ángeles de Victoria’s Secret, de modelos a activistas: cómo han cambiado a lo largo de los años

Victoria Secret dejó de fichar a supermodelos para dar espacio a una era de activistas (Foto: Especial)

Durante décadas las modelos de la marca de lencería Victoria’s Secret representaron los cánones de belleza femenina. Nadie pensó que una firma tan tradicional, y señalada en su momento de sexualizar a las mujeres, pudiera dar un vuelco total. Ahora, aquellos días de supermodelos quedaron atrás y la empresa apostó por reconocer la lucha social de las mujeres en diversos ámbitos.

La primera acción hacia la evolución de Victoria Secret dejó a más de uno boquiabierto: canceló definitivamente sus desfiles. Estos eventos donde se presumían las prendas más extravagantes y las modelos hacían alarde de sus espectaculares curvas dijeron adiós en el 2018.

Para el escrutinio público se trató de una movida de marketing, y lo fue en parte. La anulación del famoso desfile fue producto de toda una serie de consecuencias de la modernidad. Las ventas de la marca de lencería y más accesorios cayeron drásticamente al paso del tiempo, incluso rozando las pérdidas del 50%.

En traducción: "Todos somos humanos y lo que compartimos en común es el deseo de sentirnos seguros y aceptados por lo que realmente somos (Foto: Instagram/@victoriassecret)

Victoria Secret en jaque ideológico

El público evolucionó y ya no era espectador de la pasarela. La última de éstas, celebrada en 2018, tuvo muchos problemas para despegar. La audiencia tuvo un descalabro notable e hizo obvio el cambio ideológico de la sociedad. Hace cuatro años apenas conjuntaron a tres millones de televidentes. Aunque la cifra suene tentativa, no es nada a la de inicios de milenio, cuando ostentaban unos 12 millones de televidentes.

Antes de la modificación radical de imagen, Victoria Secret trató de hacer cambios bajo la misma estructura. Aunque fueron avances importantes, aún no convencían a la opinión pública, quien se alejaba más y más. En 2016, la modelo Jasmine Tookes fue embajadora de la marca. Su participación quedó destacada por haber mostrado sus estrías al natural para normalizarlas.

En el mismo año de la cancelación del desfile, es decir 2018, ficharon a Winnie Harlow, la representante del modelaje que tiene vitíligo. También trataron de diversificar su presencia al realizar eventos ya no solo en el Plaza Hotel de Nueva York, sino en París, Shanghái y Londres, pero ninguna ciudad respondió como los ejecutivos esperaban.

La modelo Winnie en su paseo por Dubái (Foto: Instagram/@winnieharlow)

En 2017 se vivió una revolución de la lucha por los derechos de la mujer. No se puede negar que el movimiento Me Too, que originalmente solo afrontaba los abusos del productor de cine Harvey Weinstein, modificó la manera de pensar de la sociedad contemporánea. Victoria Secret debía actualizarse o abstenerse a seguir perdiendo.

Aunque Victoria Secret nunca exhibió un monopolio en el mundo de la lencería, es claro que su reinado se vio amenazado cuando entraron otras marcas. Una de las principales fue Savage x Fenty, con nadie más ni nadie menos que Rihanna como capitana. La empresa de la cantante era fresca y tenía los valores sociales necesarios para desbancar a Victoria Secret.

Savage x Fenty no se problematizó por su imagen, pues desde su inicio la manera de pensar quedó a flote. Aunque también realizaban desfiles, estos no eran comparables con los de Victoria Secret. En sus pasarelas era de lo más común ver a modelos con diferentes tallas, colores de piel y expresiones de identidad sexual.

"Savage x Fanty", la marca de la música Rihanna (Foto: Instagram/savagexfanty)

La nueva imagen de Victoria Secret

Las acciones tímidas por volcar su imagen iniciadas en 2016 cobraron relevancia dos años después, cuando decidieron suprimir todo rastro de las llamadas ángeles, incluso dicho término quedó en desuso. Así nació el Colectivo VS, un grupo de mujeres seleccionadas por sus aportaciones a la sociedad y no por su apariencia física.

La imagen de Victoria Secret quedó en las manos de siete embajadoras, cada una con su lucha social específica. El Colectivo VS se formó con Megan Rapinoe, Prinyaka Chopra, Adut Akech, Amanda de Cadenet, Valentina Sampaio, Eileen Gu y Paloma Elesser, quienes inyectaron de vitalidad a la firma.

Las mujeres embajadoras actuales de Victoria Secret (Foto: Instagram/@victoriassecret)

Megan Rapinoe, futbolista profesional

Megan Rapinoe no solo es la representante más alucinante del fútbol femenil, sino que también es una activista insaciable de las mujeres y la comunidad LGBT+. La atleta ha demostrado valentía al defender su modo de pensar, incluso ha criticado ferozmente a personalidades como Carlos Cordeiro, quien fue presidente de la asociación del balompié estadounidense.

Cuando Cordeiro expresó abiertamente que deseaba volver a manejar el fútbol estadounidense, tanto masculino como femenil, Megan externó su preocupación. La deportista expresó su intranquilidad, pues el mencionado tenía “niveles cavernícolas de misoginia”, recuperaron varios medios deportivos como ESPN.

La futbolista Megan Rapinoe destacó por su activismo social (Foto: Instagram/@mrapinoe)

Priyanka Chopra, actriz de la India

Priyanka Chopra trascendió las barreras de su natal India tras haber ganado Miss Mundo en el año 2000. No obstante al logro, decidió no enfocarse en el mundo de la belleza y dedicarse de lleno al cine y televisión.

Al alcanzar un nivel de fama y riqueza destacable, tampoco optó por la acumulación de capital, sino que abrazó a la filantropía y el avance social. Creó su propia fundación, cuyos principales ejes de acción son la educación y la salud. Por otro lado, colaboró con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) a favor de los derechos de las niñas, la equidad de género y los salarios justos.

Actualmente, la actriz fue vista en la más reciente entrega de la saga Matrix. En su vida personal, la representante de Victoria Secret está casada con el músico Nick Jonas.

La actriz participó en la saga "Matrix" (Foto: Instagram/@priyankachopra)

Adut Akech, modelo y refugiada de Sudán del Sur

Los primeros siete años de vida de Adut Akech fueron particularmente complicados. La actual modelo formó parte de un programa de refugiados en Kenia, debido a los inagotables conflictos bélicos de su país de origen. A los 16 años logró escapar a Australia, localidad de la cual es ciudadana, sin olvidar sus raíces.

Akech entró por la puerta grande, ya que al ser descubierta llamó la atención de Saint Laurent. Trabajó con dicha firma por dos años, pero ese tan solo fue el inicio de una exitosa carrera en el modelaje. Ciudades como París y Los Ángeles han sido testigos de cómo la supermodelo pasó un tiempo en calidad al ser refugiada.

A lo largo de los años, la oriunda de Sudán del Sur ha defendido a escudo y espada sus orígenes. Adut no teme en apalabrar de dónde es, menos a rememorar lo que tuvo que pasar durante sus años en Kenia.

Adut celebró su cumpleaños número 22 (Foto: Instagram/@adutakech)

Amanda de Cadenet, fotógrafa

La embajadora de Victoria Secret Amanda de Cadenet es una de las fotógrafas más importantes a nivel mundial. Su lente causó una verdadera revolución dentro de los medios, donde detectó una imperante visión masculina y decidió combatirla.

Al diagnosticar que varias de sus colegas trabajaban por visibilidad y sus sueldos no eran justos en relación a las postales de hombres, se animó y fundó Girlgaze, una plataforma que abrazó toda la creatividad de expertas de las cámaras. La agencia ya colaboró con gigantes como Levi’s, Nike y Gap, quienes se convencieron por una fotografía con perspectiva de género.

La fotógrafa Amanda contó cómo inició su carrera (Foto: Instagram/@amandadecadenet)

Valentina Sampaio, activista trans

En 2019, Victoria Secret fichó a Valentina Sampaio, quien no solo destacó por su belleza, sino por su férreo activismo hacia los derechos de la comunidad LGBT+. Valentina nació en Brasil, procedente de una familia de pescadores y tejedoras al norte del país. Dicha entidad latinoamericana es particularmente complicada para la comunidad transgénero, lastimosamente ahí se reportan los mayores índices de asesinatos.

Desde su salto a la fama mundial, principalmente tras ser la portada de Vogue París en 2017, Sampaio no quitó el dedo del renglón en la lucha por los derechos de todas las expresiones de género. Su trabajo la ha llevado a colaborar junto a personalidades como Barack Obama y Taylor Swift.

Valentina, modelo transgénero y activista social de Brasil (Foto: Instagram/@valentts)

Eileen Gu, esquiadora

Eileen Gu tomó por sorpresa al mundo al realizar acrobacias inmejorables sobre esquí. La deportista china tan solo tiene 18 años y ya conquistó varios récords. Una de sus mayores hazañas fue realizar cuatro giros de 360 grados, dos de manera horizontal y dos en vertical. Todo hecho antes de aterrizar sobre la nieve nuevamente.

Con varias medallas descansando en su cuello, Eileen Gu, además de ser embajadora de Victoria Secret, tiene la mirada fija en ser profeta de su propia tierra al participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, próximos a celebrarse en 2022 si las condiciones sanitarias lo permiten.

Eileen Gu tras ganar un premio mundial (Foto: Instagram/@eileen_gu)

Paloma Elsesser, modelo

Paloma Elsesser nació persiguiendo su lugar de pertenencia. La modelo vio la luz en Londres con su ascendencia chilena, suiza y con rasgos afroamericanos. Se mudó a Los Ángeles en donde empezó a experimentar discriminación por su apariencia física y su origen étnico.

Su vida no fue sino complicada hasta su adultez. Vivió en Nueva York con motivos de estudiar una carrera universitaria, pero la abandonó y cayó en los excesos. Casi por arte divino, fue descubierta por la maquillista Pat McGrath, la cual se maravilló con su rostro, por lo que pronto la invitó a participar en una pasarela.

La modelo ha sido reconocida como la más importante de tallas plus (Foto: Instagram/@palomija)

Marcas como Nike, Fendi, Mercedes Benz y, actualmente, Victoria Secret se dejaron conquistar por la belleza de Paloma. Tras haber alcanzado un renombre en el mundo del modelaje, Elsesser rectificó su compromiso de apoyar a las mujeres cuyos cuerpos no son representados por la hegemonía de la publicidad.

Portando vestimentas talla 46, Paloma se ha ganado la simpatía de la industria de la belleza. Además de formar parte del Corporativo VS, la modelo externó sus posiciones políticas al alzar la voz en el movimiento Black Lives Matter. Por si fuera poco, en un acto maternal, abrió los horizontes a sus dos hermanos, Ama, quien se desarrolla como actriz y activista, y Sage, un rapero con una carrera artística efervescente.

SEGUIR LEYENDO: