La razón por la que Anette Michel podría dejar Televisa

Anette Michel podría dejar Televisa tras haber recibido una oferta de trabajo por parte de otra televisora (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Anette Michel hace unos meses se incorporó en las filas de Televisa después de haber trabajado por más de dos décadas en TV Azteca, sin embargo, nuevamente podría cambiar de empresa, según informó el periodista Álex Kaffie.

En su más reciente columna de Sin Lisonja, Álex Kaffie anunció que, según sus fuentes, a Anette Michel supuestamente le ofrecieron una muy buena propuesta de trabajo en Imagen Televisión, razón por la cual la actriz podría tomar en cuenta la opción de dejar Televisa.

Kaffie argumenta que este contrato es “jugoso” y además le proponen conducir un importante programa de la televisora, contrario a su papel de “extra” que actualmente tiene en Contigo sí, la telenovela con la que se integró a la empresa de los Azcárraga.

Anette como "Mirta" en "Contigo Sí" (Foto: Las Estrellas)

“Anette Michel acaba de recibir una ‘jugosa’ oferta de trabajo de parte de Imagen Televisión. Sí, la otrora estrella de TV Azteca y actualmente actriz del montón en Televisa (porque el papel que allí le dieron, en la telenovela Contigo Sí es de ‘extra’) está siendo requerida por el Canal 3 de t. v. abierta para que conduzca un importante espacio”, se lee en la columna.

Hasta el momento, se desconoce cuál es el espacio para el que fue invitada como conductora; asimismo, la misma Anette no ha hecho comentarios acerca de este nuevo rumor.

Anette Michel es reconocida por el público por haber pertenecido a las filas de TV Azteca desde hace más de dos décadas, siendo uno de sus último trabajos el ser la conductora de MasterChef México desde 2015.

Sin embargo, desde el pasado marzo asistió a pruebas para la telenovela La Desalmada, fue cuando confirmó que entre sus metas profesionales estaba el regresar a la actuación, y aunque habría probado con diferentes televisoras, fue Televisa quien la habría sumado a sus talentos.

Una de las primeras cosas que hizo Anette en Televisa fue integrarse a "Hoy" como conductora suplente (Foto: Instagram/@programahoy)

Fue el mismo Álex Kaffie quien aseguró que la actriz había sido vista en Televisa, después ella misma confirmó que no tenía un contrato de exclusividad con TV Azteca, por lo que estaba buscando nuevas oportunidades en donde pudiera desempeñarse a su gusto.

“Llegó un momento en que me dolía mucho esa parte de mi corazón, que anhelaba regresar a las telenovelas porque lo hice muchos años de mi carrera y ahora lo quiero retomar”, dijo la tapatía en entrevista con Cuéntamelo Ya!.

La conductora también reveló que su experiencia como conductora de MasterChef fue muy grata, sin embargo, decidió no continuar en este proyecto de cocina debido a que no estaba de acuerdo con la forma en que había cambiado la administración en la empresa.

La conductora dejó a MasterChef debido a cuestiones administrativas de TV Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

“Fui inmensamente feliz durante ocho temporadas. Adoro a los chefs y a la extraordinaria producción, pero hay situaciones administrativas internas que no van conmigo. No estoy de acuerdo con los términos y condiciones nuevos y no puedo aceptar. Yo soy una persona muy derecha y siempre he sido de una sola pieza. En este momento es imposible que regrese, así que tengo que decirle no a MasterChef”, confesó.

A principios de octubre tanto Anette como Brandon Peniche, quien también dejó las filas de la televisora del Ajusco, debutaron en Televisa con la telenovela Contigo sí.

Este nuevo melodrama está basado en la historia original de Inés Rodena que en su primera adaptación fue presentada bajo el nombre de Viviana; el segundo “refrito” sería Camila para ahora darle paso a esta versión dirigida por Ignacio Sada, con quien la tapatía se dijo muy contenta de trabajar.

