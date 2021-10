Julián Figueroa explicó cuáles son los motivos por los que decidió rentar el rancho de Joan Sebastian

Julian Figueroa (Foto: Instagram@julian_f.f)

Julián Figueroa, uno de los ocho hijos de Joan Sebastian, confesó que sí está rentando el rancho que su papá dejó en Cuernavaca y explicó cuáles son los motivos que lo orillaron a tomar esa decisión.

Tras la polémica que se desató después de que algunos internautas encontraron en una aplicación de renta de hospedaje que una de las propiedades del “Poeta del Pueblo” se encuentra en renta, comenzaron a cuestionar la veracidad de la publicación.

Este martes 12 de octubre, el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia concedió una pequeña charla para Venga la alegría, donde confirmó la renta de la propiedad que heredó de su padre y explicó que actualmente ya no se encuentra viviendo ahí, una de las razones que lo motivó para rentar el lugar.

“Es un lugar en el que yo viví un tiempo, pero por ciertas situaciones yo me fui. ahora vivo aquí en el D.F (Ciudad de México)”, inició.

(Foto: @julian_f.f/Instagram)

De acuerdo con el testimonio, el joven cantante de 26 años optó por poner en renta el famoso rancho debido a que se mudó a la CDMX junto a su esposa e hijo, por lo que ya no veía sentido en dejar la propiedad sin habitantes.

Comentó que otro de los factores que lo impulsó a proponer la renta temporal de la propiedad radicó en que vio una oportunidad de obtener ingresos extra para su familia, principalmente quiere hacer un fondo económico para los estudios de su hijo José Julián, quien a día de hoy tiene 4 años.

“Creo que es una tristeza que esté ahí abandonado, finalmente mi papá tenía muchas ideas para ese lugar. Quería hacer ahí, me acuerdo, un restaurante, quería hacer un hotel y, por qué no utilizar la casa para generar un ingreso para la educación de mi hijo”, añadió.

Según la aplicación donde se puede rentar el rancho, el pago por noche supera los 5 mil pesos, mientras que el fin de semana oscila entre los 17 mil (Foto: @julian_f.f/instagram)

Dentro de sus comentarios, el hermano de José Manuel Figueroa dio a conocer que su padre tenía intenciones de emprender un negocio con dicha propiedad, pues además de ser una casa quería convertir el rancho en un hotel o un lujoso restaurante, aunque Julián no dio detalles sobre qué tipo de comida hubieran servido de cumplirse el deseo del cantante.

“Mi padre estaría orgulloso, al contrario, de ver que tanto José Manuel como yo tomemos riendas en el asunto y no dejemos que las propiedades ahí se dilapiden solas”, continuó.

El hijo de Maribel Guardia mencionó que no tendría ningún problema con que su hermano mayor, José Manuel Figueroa, haga lo mismo con la propiedad que heredó del intérprete de Tatuajes, pues considera que su padre estaría de acuerdo con las decisiones que han tomado siempre en pro de su bienestar.

Maribel Guardia y Joan Sebastian (Foto: Cuartoscuro)

Por último, Julián externó que no ha considerado vender la enorme propiedad porque le tiene un cariño muy especial, ya que su padre se la dejó y siente una enorme responsabilidad de mantener esa parte que le dejó el “Poeta del pueblo”.

“Fue complicado. Si se tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener el lugar, pero no, no he considerado venderlo por lo valioso que es para mi corazón”, concluyó.

Mientras tanto, Maribel Guardia opinión entorno el hotel de Guerrero que supuestamente está en ruinas, propiedad que dejó de su exesposo a sus hijos, entre ellos Julián, el único que procreó con ella. Durante una charla que tuvo con el programa Hoy, la actriz dijo que el lugar no será tocado hasta que se divida la herencia.

“Tiene que ser de todos los hermanos, eso no es de nadie ahorita, eso es hasta que se venda o que se divida (...) Es una decisión de todos y se tiene que esperar a que se haga una sentencia de la herencia”, comentó.

