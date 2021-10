De ser el más deseado en Hollywood a la absoluta soledad: la eterna soltería de Tom Cruise

Tom Cruise no tiene pareja oficial desde su divorcio de Katie Holmes (Foto: WireImage)

Todo señalaba que Tom Cruise había encontrado nuevamente el amor en Hayley Atwell, su compañera de “Misión Imposible 7″, tras casi una década soltero desde su divorcio de Katie Holmes en 2012. Apenas unos meses atrás, la estrella de Hollywood se mostraba con la actriz británica en público en la final femenina del torneo de tenis de Wimbledon, Londres. Allí posaron para los medios sin ocultar su relación. Pero, al parecer, ya no hay más nada entre ellos. Fue ella, dicen, quien lo habría dejado sin demasiadas explicaciones.

De acuerdo a la revista OK!, Cruise no está feliz de volver a estar solo cuando está cerca de cumplir 60 años y tampoco sabe muy bien por qué Atwell, de 39 años, terminó con él. “No es así como pensó que sería su vida a esta edad. En momentos tranquilos, siente dolor y arrepentimiento. Sabe que ha cometido algunos errores“, dijo una fuente a la publicación.

La fuente además señaló que las cosas estaban bien entre Cruise y Atwell desde que comenzaron a salir en diciembre durante el rodaje de “Misión Imposible 7″ en Europa. Pero luego la actriz británica dejó de intentar tener una relación con él debido a sus problemas de ira. Un comportamiento que quedó en evidencia cuando se filtró un audio de un Cruise enfurecido con su equipo técnico por no cumplir las reglas sanitarias en el set.

Según la citada publicación, la religión de Cruise también le ha hecho imposible tener una relación duradera. “Después de todo, siente que las mujeres que le interesan no cumplen con las expectativas de la Iglesia de la Cienciología”, dijo la fuente. “La gente piensa que es extraño que continúe dedicando gran parte de su tiempo y energía a la Cienciología. Es difícil comprenderlo defendiendo una organización que evita la psiquiatría y, supuestamente, usa tácticas de lavado de cerebro. Pero nunca le dará la espalda“, añadió.

Tom Cruise y Hayley Atwell en Wimbledon en julio de 2021 (Foto: GC Images)

Para empeorar las cosas, Cruise supuestamente ha estado muy estresado debido a los interminables retrasos en la producción. Y esto ha afectado su vida romántica.

“Ha estado trabajando hasta los huesos y era bastante molesto estar cerca de él. Se molestaba por la más mínima cosa porque es un perfeccionista. Hayley decidió que esto no era para ella. Ella solo quiere que sean buenos amigos“, dijo la fuente a Ok!.

Pese a su extensa carrera y su estatus de estrella, el actor estadounidense sigue trabajando como si fuese un recién llegado en la industria. Para él lo primero es el trabajo. Siempre fue así. Esa elección le habría costado muy caro a nivel personal.

Cruise es, supuestamente, consciente de que ha defraudado a algunas personas. Y también ha lastimado a otros en el camino. De hecho, la relación del intérprete con sus tres hijos ha tenido altibajo. Cruise es padre de Isabella, de 28 años y Connor, de 26, a quienes adoptó cuando estaba en pareja con Kidman, y de Suri, fruto de su matrimonio con Holmes.

“Trató de ser un buen padre, pero se ha sentido culpable por sus fracasos y deficiencias. Desearía haber pasado más tiempo con ellos”, señaló la fuente a la revista.

Pese a las idas vueltas con sus hijos mayores se mantiene cercano a ellos, algo que no ocurre con Suri, con quien no tendría relación desde hace años. Desde su separación de Holmes en 2012, fueron pocas las veces que se lo vio al actor junto a la niña, hoy ya una adolescente de 15 años que fue criada por su madre en Manhattan.

El aún galán del cine no tiene problema en encontrar mujeres que se sientan atraídas por él. El problema sería otro: no consigue que las relaciones perduren en el tiempo. “Tiene problemas para encontrar una pareja porque es un hombre demasiado intenso”. Además, el tres veces nominado al Oscar no dejaría que muchos lo conozcan en la intimidad. “Conoce a muchas personas, pero no tiene amigos cercanos. Es alguien que se muestra amigable, pero no comparte su vida con nadie”. Dicen que teme dejar que otros ingresen a su mundo más privado por miedo: “Tiene un gran temor de que lo traicionen”.

Sus amores oficiales

Cher

Cher y Tom Cruise (Getty Images)

Cher y Tom Cruise fueron pareja allá por 1985. Todo empezó en la boda de otra de las parejas icónicas de los ‘80: la de Sean Penn y Madonna. En esa celebración fue donde se conocieron y sentaron la base de una relación posterior. Por aquel entonces, Tom tenía solo 23 años y Cher había cumplido 39. “Fue una relación muy duradera. Viví en su casa durante un tiempo y, ¿sabes qué? Él era maravilloso y yo estaba loca por él. Era diferente a todos. Era tímido, no tenía un dólar…”, le contó a Oprah Winfrey en 2008. La ex pareja ha mantenido una buena relación a lo largo de los años.

Mimi Rogers

Tom Cruise y Mimi Rogers en New York en 1986 (Foto: Getty Images)

Tom Cruise y Mimi Rogers estuvieron casados desde 1987 hasta 1990. Rogers era seis años mayor que él cuando se conocieron en una fiesta en 1985. El actor de “Nacido el 4 de julio” tenía 23 años. En una entrevista de 1986 con Rolling Stone, Cruise reveló que se conocieron cuando estaba desarrollando “Top Gun”, uno de sus mayores éxitos. Sin embargo, el actor recordó que Rogers en realidad estaba saliendo con un amigo en común cuando se vieron por primera vez, por lo que las cosas no se pusieron románticas en ese momento. Sin embargo, Rogers recordó los orígenes del romance un poco diferente. “Yo no me veía con nadie y él tampoco”. De acuerdo a la prensa estadounidense, la actriz fue quien lo introdujo en la Cienciología.

En 1989, Cruise solicitó el divorcio. La producción de su película, “Días de Trueno”, protagonizada por su futura esposa Nicole Kidman, comenzó solo dos días después. El actor de “Risky Business” luego describió su conexión con Kidman como “lujuria instantánea”.

Nicole Kidman

Tom Cruise y Nicole Kidman (Foto: WireImage)

Los coprotagonistas de “Días de Trueno” se casaron en 1990 en una boda secreta en las Montañas Rocosas en Colorado. Nicole tenía 23 años y Tom, cinco más. Juntos se convirtieron en la pareja más poderosa de Hollywood. Cuatro años después de la boda, el matrimonio adoptó a Isabella y tiempo después a Connor. Llevaban nueve años juntos cuando Stanley Kubrick les propuso filmar “Ojos bien cerrados”, un thriller erótico. Los seis meses iniciales de contrato se transformaron en 400 días de filmación continua. La tensión en el set impactó en la pareja en el ámbito privado. Luego del estreno, en 2001 y después de 11 años de relación, el matrimonio anunció su separación.

“Sentí que era mi trabajo ponerme un vestido hermoso y ser vista y no escuchada”, dijo Kidman tiempo después sobre su matrimonio con Cruise. La ganadora del Oscar se casó en 2006 con el músico Keith Urban y son papás de dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.

Penélope Cruz

Tom Cruise y Penélope Cruz (Foto: WireImage)

El estadounidense y la musa de Pedro Almodóvar salieron durante tres años después de conocerse en el set de “Vanilla Sky” en 2001. “Estoy muy, muy feliz con mi relación”, dijo Cruise a la prense la noche de estreno de la película. Los actores terminaron en enero de 2004. Fue la española quien lo anunció por medio de un comunicado: “No hay terceras personas involucradas en la decisión y seguimos siendo buenos amigos”. Años más tarde, 2007, Penélope Cruz se enamoraría de Javier Bardem, a quien había conocido en 1992 mientras filmaban la película “Jamón, Jamón”. Se casaron en 2010. Al año llegó su primer hijo, Leo, y, dos años después, en 2013, nació su hija, Luna.

Sofía Vergara

Tom Cruise y Sofía Vergara en febrero de 2005 en Los Ángeles, California (Foto: GC Images)

Se dice que el actor y la estrella de “Modern Family” se conocieron en una fiesta organizada por Will Smith. Según el libro de Andrew Morton, “Tom Cruise: An Unuthorized Biography’, la estrella hizo gala de su encanto y deslumbró a la colombiana. “Estaba deslumbrada por la tormenta de llamadas telefónicas, flores y chocolates que siguieron a su primera cita”. Su aventura de 2005 fue de corta duración.

Kate Holmes

Katie Holmes y Tom Cruise en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar en 2012 (Foto: FilmMagic)

Pocos meses después de terminar con Vergara, el actor anunció su noviazgo con Katie Holmes. La pareja de actores se casó en noviembre de 2006 en una multitudinaria boda celebrada en Italia, un enlace que se convirtió en el acontecimiento del año. En 2012 Katie le pidió el divorcio, tras seis años de matrimonio. La actriz alegó diferencias irreconciliables y solicitó la custodia de Suri. El motivo principal que llevó a la actriz a dar el paso fue la obsesión desmesurada que mostraba su marido por la Cienciología.

