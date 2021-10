Quién podría ser la próxima “Aventurera”, según Carmen Salinas

(FOTO: Rodolfo Valtierra/CUARTOSCURO)

Aventurera, podría ser una de las obras más emblemáticas de México y, detrás de esta producción, Carmen Salinas ha estado presente.

La puesta en escena es una adaptación de la película mexicana de 1949 protagonizada por Ninón Sevilla, basada en un cuento de Álvaro Custodio y la primera en interpretar a “Elena Tejero” fue Edith Márquez. En aquel entonces, Carmen Salinas había considerado a Itatí Cantoral (la inolvidable Soraya Montenegro de María la del barrio) para ser la primera Aventurera, pero ella canceló porque le ofrecieron hacer una telenovela.

“Yo quería a Itatí (Cantoral), me recordaba con su cuerpo María Antonieta Pons (actriz cubana y bailarina de rumba, fue la primera actriz en aparecer en el famoso cine de rumberas, vedettes que se volverían íconos por varias décadas en México), viene de un viaje de Europa y me dijo que ya tenía el compromiso de hacer una telenovela con Emilio la Rosa. Pero yo ya tenía listos a todos los demás actores y fue cuando Itatí me dijo que no podía porque le habían ofrecido hacer una telenovela y no tendría tiempo”, relató Carmen Salinas tiempo después.

Así, la fallecida Edith González se convirtió en la primera Aventurera durante un año en el Salón Los Ángeles. Demostró su rango actoral no sólo por interpretar a una joven inocente que se convierte en una vedette dura, sino porque tenía talento, porte y elegancia para bailar.

(IG: carmensalinas_56)

Niurka, Maribel Guardia, Sabine Moussier o Ninel Conde han sido otras de las actrices que también se han ganado con el tiempo el poder interpretar a el clásico personaje de esta pieza teatral, sin embargo, recientemente, Carmen Salinas reveló en quién ha puesto el ojo para un nuevo elenco.

Y para sorpresa, Sofía Castro, quien es hija de Angélica Rivera “La Gaviota” podría ser la próxima “Elena Tejero”, según la primera actriz.

“Si tuviera Aventurera metería a su hija, a Sofía, porque además es buenísima actriz. En serio, la metería, porque qué bonito baila y canta. Me escribo seguido con Angélica y quedó de venir y no tarda”, señaló Carmen Salinas en un encuentro con los medios.

¿Qué es Aventurera?

En 1950 nació La aventurera. La historia de Elena Tejero, una joven de Chihuahua que, debido al repentino abandono de su madre y el suicidio de su padre, tiene que valerse por sí misma y emprende un viaje que la enfrenta con la trata de mujeres y el mundo de las cabareteras en el México de los años cuarenta y cincuenta.

La hija de Angélica Rivera fue mencionada por Carmen Salinas (Foto: Ig @sogia_96castro)

Con el calor de la bebida, números musicales dignos de la época y una historia con la cantidad justa de drama, comedia y venganza; el cineasta mexicano Alberto Gout, conocido director del cine de cabaret, o de rumberas por cintas como Humo en los ojos o Revancha, consagró a la actriz cubana-mexicana Emelia Pérez Castellanos, mejor conocida como Ninón Sevilla, en el estrellato.

La actriz, nacida en la Habana, Cuba, en 1921, se convirtió en “La reina de las rumberas”, un símbolo sexual a nivel internacional, por su cuerpo perfecto y su talento para bailar. En pantalla, Ninón da vida a una Elena inocente, proveniente de una familia adinerada, que reside en la ciudad de Chihuahua. Enfocada en la danza y su vida familiar, cuya inocencia se interrumpe cuando descubre a su madre con un hombre que no es su padre.

Como efecto dominó, aquel descubrimiento desemboca en el suicidio de su padre y Elena viaja a Ciudad Juárez para ganarse la vida y termina trabajando en un centro nocturno. En un principio, Elena se opone. Pero pronto encuentra que su vida corre peligro si se niega a trabajar para Rosaura y debuta como bailarina.

