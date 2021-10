Acompañado por Jennifer Lopez, Ben Affleck firmó autógrafos a fanáticos de Batman

Ben Affleck se detiene en el semáforo en rojo para firmar la mercancía de Batman con Jennifer Lopez a su lado, tras la alfombra roja de “The Tender Bar”, película dirigida por George Clooney (Foto: The Grosby Group)

Desde que retomaron su relación tras 17 años separados, Ben Affleck y Jennifer Lopez se han vuelto inseparables. Fueron vistos tomados de la mano mientras se dirigían a la proyección de “The Tender Bar”, la nueva película del actor, en Los Ángeles el domingo. Y una vez que llegaron los créditos, Affleck y su novia, Jennifer Lopez, subieron a la parte trasera de un automóvil y se marcharon del Pacific Design Center de West Hollywood.

El ganador del Oscar, de 49 años, se sentó junto a JLo, de 52, en el asiento trasero y se mostró amable con el público. Cuando el vehículo se detuvo en un semáforo en rojo, Affleck autografió la mercancía de Batman que le acercaron sus fans mientras fumaba un cigarrillo.

Ben Affleck y Jennifer Lopez tras la premiere "The Tender Bar" (The Grosby Group)

La pareja de Hollywood había estado en la proyección de la película “The Tender Bar”, dirigida por George Clooney y protagonizada por Tye Sheridan, Lily Rabe y Christopher Lloyd. No obstante, JLo evitó la atención de los medios y no participó de la alfombra roja.

Ben Affleck firmó autógrafos a sus fans en Los Ángeles (The Grosby Group)

JLo y Ben volvieron a ponerse en contacto en el mes de febrero. El actor le escribió varios correos electrónicos de amor a Jen mientras ella filmaba la película “Shotgun Wedding” en República Dominicana y estaba en plena crisis con Alex Rodríguez.

La pareja comenzó a verse después de que Lopez terminara su compromiso con el ex jugador de los Yankees tras cuatro años de relación y Affleck acabara su relación con la actriz cubana Ana de Armas luego de un noviazgo de casi un año.

En abril ya se encontraba en secreto en la mansión que JLo tiene en Los Ángeles y luego confirmaban su romance durante una escapada a una estación de esquí en Montana. En el mes de julio, las estrellas disfrutaron de unas vacaciones en aguas del Mediterráneo. Y fue arriba del lujoso yate que alquilaron fue donde oficializaron su relación con una fotografía que la artista latina compartió en Instagram en el día de su cumpleaños 52.

El apoyo incondicional de JLo lo ayudó a Affleck a posicionarse nuevamente como galán en Hollywood. En la proyección de “The Last Duel”, en el Festival de Cine de Venecia, todos los ojos estuvieron puesto en él porque fue su primera aparición con la cantante latina en la alfombra roja desde que retomaron su romance tras casi dos décadas separados.

Ben Affleck y Jennifer Lopez (The Grosby Group)

Después de asistir al Festival de Cine de Venecia con Affleck a principios de este mes, donde la pareja hizo su gran regreso a la alfombra roja, JLo elogió a su novio en las redes sociales por su nueva película, “The Last Duel”, que está dirigida por Ridley Scott.

“¡¡Me lo pasé tan bien!! ¡¡Y estoy muy emocionada de que vean esta película!!”, subtituló JLo un video de su tiempo en Italia. “¡Es el primer guion que Matt (Damon) y Ben escriben junto con Nicole Holofcener desde ‘Good Will Hunting’! ¡¡Y es asombrosa!! La actuación de todo el elenco es fantástica”, compartió la artista en sus perfiles de Instagram y Twitter.

Una fuente cercana a la pareja dijo a la revista People que Affleck está “muy feliz” con Jennifer y que “quiere hacer todo lo posible para que esto funcione”.

En una reciente entrevista, JLo confesó estar en su mejor momento. “Estoy súper feliz. Nunca he estado mejor. Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida”, compartió la estrella latina mientras promocionaba su nuevo tema, “Cambia el Paso”.

Según los informes, la pareja- apodada Bennifer- está considerando volver a trabajar junta, pero será muy selectiva con el proyecto después de su tan ridiculizada película “Gigli” de 2003. “Son inseparables en este momento”, dijo un informante a la revista Us Weekly. “Si no filman una película juntos, quieren turnarse para trabajar para estar cerca”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan a la proyección de su nueva película, dirigida por George Clooney, "The Tender Bar" (The Grosby Group)

Lo más importante es que Affleck parece haberse despedido de los demonios del alcohol que lo han acosado durante tanto tiempo y que fueron, según sus propias palabras, la razón por la que fracasó su matrimonio con Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos.

“El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio”, le dijo al New York Times el año pasado. “La vergüenza es tóxica, es vivir en un horrible sentimiento de baja autoestima y autodesprecio. No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas y castigarme. He cometido errores, he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero tienes que levantarte, aprender de ello y tratar de seguir adelante”.

JLo recibió el apoyo de su novio en el Global Citizens Live en Nueva York el fin de semana pasado. Tras su presentación, la cantante fue visto de la mano del actor mientras salían del evento que se llevó a cabo en el Central Park. Un día después, la pareja salió a pasear por Manhattan y se mostraron más que enamorados ante los flashes de los paparazzi.

