De qué trata Las viejas maneras, película de Netflix inspirada en los brujos de Catemaco

La película The old ways fue traducida al español como Las formas antiguas y pertenece al género de terror. La historia que escribió Marcos Gabriel y dirige Christopher Alender se ambientó en Catemaco y gira en torno a una periodista que viaja a dicho municipio para realizar una investigación.

La periodista Cristina López busca aprender sobre las historias de brujería y curanderos que caracterizan a este lugar, no obstante un grupo de desconocidos la secuestra pues aparentemente está poseída por un demonio y la arrastran a la recóndita selva de la región de los Tuxtlas.

Esta tarde Las formas antiguas se posicionó como lo más visto en la plataforma Netflix, aunque en realidad se estrenó en 2020, la producción estuvo a cargo de Soapbox Films.



El municipio de Veracruz se localiza a orillas de la laguna del mismo nombre, el cual fue formado por erupciones volcánicas y alimentado por las lluvias torrenciales, propias del clima de bosque tropical.

Es por esto que la popular película retrató dichos escenarios para el disfrute del espectador, pues fue filmada en dicha región de Veracruz, el cuál se ubica a 155 kilómetros al suroeste del estado, para llegar se debe tomar la carretera número 180 rumbo a Alvarado.

El elenco de la película está conformado por talentosos actores como Brigitte Kali Canales, Andrea Cortés, Julia Vera, Sal Lopez, AJ Bowen y Weston Meredith.

Las viejas formas está inspirada en las creencias y prácticas de los brujos de Catemaco (Foto: Netflix/Soapbox Films)

En Catemaco como destino turístico se pueden realizar paseos en lancha hasta llegar a Tanaxpillo o a la Isla de los Monos, famosa por la ruidosa población de macacos que la habita desde hace más de 30 años. Se dice que, los visitantes deberán preguntar por alguno de los santeros para poder recibir su limpia.

Aquí se puede practicar la pesca y disfrutar del contacto con la naturaleza en medio de la vegetación. Una de las locaciones que destacó en la película de Christopher Alender fue la cueva conocida como La Boca, la cuál se ilustró como el “hogar del Diablo”.

Las críticas del público de inmediato se dieron a conocer pues los aficionados al terror de inmediato identificaron que se trataba de un lugar mítico en México, caracterizado por las creencias y prácticas de las personas que habitan ese lugar.

La película fue grabada en Catemaco (Foto: Netflix/Soapbox Films)

Otro estreno reciente de este mismo género fue Candyman, la cuál llegó a los cines del país. La película está scrita y producida por Jordan Peele, autor de Get Out (2017) y Us (2018), y dirigida por Nia DaCosta, quien también se encuentra dirigiendo la próxima película de Marvel con un presupuesto de 100 millones de dólares.

La cinta ha generado gran expectativa debido al buen recibimiento de su tráiler, el cual mostró buenas ideas visuales y la promesa de ser una de las películas más terroríficas del año. Quienes han visto la película se han quedado con un buen sabor de boca, pues han dicho que cumple con sus expectativas en cuanto a trama y contenido visual.

"Candyman" se basa en una leyenda urbana estadounidense (Fotografía twitter @horrorlosers)

La película incorpora el horror con temas raciales y de gentrificación en un trabajo que retoma la historia del filme original Candyman (1992), 30 años después de los hechos ocurridos en la primera historia.

Candyman (2021) narra la historia del famoso asesino con un gancho en la mano, el cual puede ser invocado al decir su nombre 5 veces frente al espejo, pero quienes se atrevan a llamarlo deberán pagar un alto precio.

