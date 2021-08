De Amores Perros a Río Escondido: estas son algunas películas filmadas en Ecatepec

Varios directores eligieron a Ecatepec de Morelos como su lugar para grabar sus películas de violencia y marginalidad (Foto: Facebook/María Félix "Todas mis guerras" y Twitter/@cecut_mx)

Ecatepec destaca entre los 2,458 municipios que tiene México. Algunas personas lo reconocen por la violencia que día a día acontece, como en todo el país; tal vez por ser uno de los más poblados de América Latina, con casi 2 millones de personas; también podría ser porque en este territorio nació el futbol mexicano o porque se fabrican productos que todo hogar utiliza.

Por una u otra razón, Ecatepec destaca. Este territorio de 187 kilómetros cuadrados es conocido por todos. Ya sea por prejuicios o una especie de terror infundado, la gente lo reconoce y le causa curiosidad, miedo y hasta aversión.

Sin embargo, todo este entramado de sentires, aunado a sus peculiares paisajes, han llenado los ojos de algunos directores de cines que decidieron tomar sus calles como foros al aire libre para realizar sus producciones.

Tal vez alguien ajeno a este municipio mexiquense le cuesta creerlo, pues pensará que se necesitan lugares “bonitos” o foros bien equipados para lograr una gran producción. Sin embargo, este terrorífico lugar, como algunos lo catalogan, ha estado presente en películas reconocidas a nivel mundial.

Una de las primeras filmaciones que se realizó en Ecatepec de Morelos fue “Río Escondido”. Dirigida por Emilio “El Indio” Fernández y protagonizada por María Félix, en 1947 llegaron a Santa María Tulpetlac, uno de los nueve pueblos originarios, para contar la historia de Rosaura, una maestra rural que es enviada por el presidente de México a Río Escondido, un lejano pueblo en Coahuila, para alfabetizar a su población, pero se topa que la escuela es utilizada como caballeriza.

El pueblo de Santa María Tulpetlac fue escenario de Río Escondido, dirigida por "El Indio" Fernández (Fotos: Facebook/María Félix "Todas mis guerras"

Algunos de los habitantes de este lugar tuvieron la oportunidad de participar como extras durante la grabación. Tal fue el éxito que recibió los elogios del cineasta francés Jean Luc Godard, y hasta se posicionó como una de las 100 mejores películas del cine mexicano.

Varias decenas de años pasaron para volver a ver una película filmada en Ecatepec. Tal vez hubo algunas más durante este periodo, pero no lo dijeron y dejaron en secreto una de las locaciones predilectas para los creadores del séptimo arte.

Así, en el 2000, un tal Alejandro González Iñárritu decidió trasladarse a este recóndito lugar para grabar algunas escenas de “Amores Perros”. Aunque no se detalla cuáles fueron los momentos exactos, el nombre quedó registrado, hasta la página oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia lo consigna y cuenta una pícara anécdota.

“Inclusive, mientras Iñárritu y su equipo buscaban alguna locación al oriente de la ciudad, fueron asaltados por un grupo de adolescentes que después formarían parte de los extras que protagonizan las famosas peleas de perros”, describieron.

También las cintas internacionales han tocado esta tierra que, para algunos, jamás fue pisada por Dios. Olivier Megaton rodó algunas partes de su película “Colombiana” en Ecatepec de Morelos.

Alejandro González Iñarritu decidió filmar algunas escenas de Amores Perros en Ecatepec (Foto: Twitter/@NetflixLAT)

Esta historia, que cuenta la vida de una niña que se convierte en asesina, refleja la marginalidad y violencia de su guion en el lugar donde se grabó, claro, sólo algunas partes (tal vez las que son en sepia).

Para este punto, ya llegaron las trampas, porque una de las siguientes producciones no fue una película, sino una miniserie de ocho capítulos de 50 minutos cada uno, mientras que la otra no fue grabada en el municipio, pero contó un actor nacido en él. Se podrían catalogar como pilones.

El primero de estos datos extra se refiere a la grabación de “Zero, zero, zero”, filmada en cuatro continentes y cinco países diferentes, fue dirigida por Stefano Sollima, realizador de otras series y películas como “Romanzo Criminale”, “Gomorra”, “Suburra” y la película “Sicario 2: Soldado”. Este director estuvo en el centro de San Cristóbal durante 2018 para realizar algunas partes.

Finalmente se encuentra “Elysium”, un filme desarrollado en el municipio hermano de Nezahualcóyotl, contó con la participación de Álvaro Rodrigo Pérez González, conocido como “El Pelón”, un joven franelero del centro de Ecatepec que fue elegido por su aspecto y tatuajes en el cuerpo para compartir elenco con Jodie Foster, Matt Damon y Diego Luna, entre otros actores famosos.

VArias escenas de la serie "Zero zero zero", que habla sobre el crimen organizado, fueron filmadas en San Cristóbal, Ecatepec (Foto: Twitter/@seguridadneza)

“Nos discriminan, piensan que todos somos drogos o rateros y no es así, yo fui detenido y deportado porque en los Estados Unidos, hace 9 años, pertenecía a una pandilla, no tenía papeles de residencia, además me metí en cosas que no debía”, señaló Pérez González para el medio local A Fondo Estado de México.

Álvaro tuvo razón, la gente discrimina a otra sólo por vivir en un espacio o por tener cierto aspecto, y esos prejuicios se trasladaron, de alguna manera, a la pantalla grande. Sí, siempre se tildará de increíble saber que el municipio donde naciste, creciste o vives estuvo presente en una película famosa, pero eso no elimina la percepción que tienen sobre esa porción de terreno.

Quizá un día eso termine, o tal vez no, pero mientras el mundo toma una decisión al respecto, los ecatepenses podrán decir que su tierra no sólo fue pisada por mamuts, por franceses para construir un puente de fierro o por futbolistas de talla mundial, también directores y actores dejaron huella y marcaron a Ecatepec como su set preferido.

